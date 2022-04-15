Депутаты украинского парламента приняли закон, запрещающий символы Z и V. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 14 апреля сообщил депутат Верховной рады от партии «Голос» Ярослав Железняк. В перечень запрещенных на Украине символов и изображений, кроме символики Вооруженных сил России, включены латинские буквы Z и V и их аналоги в кириллическом алфавите: «З», «С», «В», «Ф».

Иван Шилов ИА REGNUM Военная Операция

Новость обсудили читатели телеграм-канала «Операция Z». Также новость обсудили читатели издания «Страна. ua».

«Им больше заняться нечем!» — отреагировала Маргарита Э.

«Интересно, а кто у них спрашивать собирается», — смеется Елена.

«Кто бы сомневался? Это ж самый актуальный вопрос был сейчас!» — с сарказмом пишет Galina.

«Так и переможуть (победят — О. П.)», — шутит Mikhail V.

«Серьезная мера. Тяжелая артиллерия в ход пошла», — иронизирует Sergio Y.

«Мне кажется Z и V — это стёб над Зеленским… очень в духе Путина юмор, не находите?» — не без юмора поинтересовалась Indira Gandhi.

president.gov.ua Владимир Зеленский

«Про людей больше надо думать!» — призвал «Че».

«Одновременно с Молдавией… Виден один режиссёр», — добавила Irina N.

«Самое то, не какие-то гуманитарки или закупки еды за бугром (за границей — О. П.). Самое важное — купить оружия и запретить БУКВЫ», — с сарказмом написал Евгений Щ.

«Долго до них доходило. Европа быстрее созрела. Это будут исключительно наши символы и никто на них не покусится. Можно считать запатентовали», — отреагировал Лесь Л.

«Наконец-то!!! Апогей демократии и свободы слова!!! Давно пора!!! Правда, латинский алфавит… [немного] полинял, зато теперь учить проще! А вот с инициалами президента [Украины] нехорошо вышло», — не без иронии отметил Александр.

«Теперь будет так — с соседом тёрки или просто не нравится он тебе, рисуешь на его заборе или машине эту букву и бах, — сосед съехал», — пишет Black Fire.

«Z: приравнивается к нацистской символике. Свастика: вы не понимаете, это другое», — добавил Егор Н.

«Давайте ещё символы придумаем, чтобы у них совсем букв не осталось, чтобы просто они мычали», — смеется Юлия Ч.

«Да пол-алфавита латинского и 2/3 кириллицы отмените на всякий случай. Вдруг у врагов ещё символика какая-нибудь выскочит. А ещё лучше — введите общение на сурдопереводе», — с сарказмом комментирует Tanuchk@.

«Как же теперь «божественный генералиссимус» будет в ЕС называться? Если ранее он назывался Vladimir Zelensky», — иронизирует «Фан Фан Тюльпан».

«А как же быть электрикам? Ведь есть обозначение вольта той самой буквой», — с сарказмом отреагировал Dmitry N.

«Довольно странный закон. Учитывая, что как раз нацистская символика уже чуть ли не героизирована», — добавил Sergey A.

kresy.p Национализм на Украине

«Ха, все продумано с прицелом на будущие выборы, теперь бюллетени с галочкой будут считаться недействительными и не будут учитываться при подсчете голосов…» — пошутил Петр К.

«Надо же, даже с буквами воюют», — написала Людмила К.

«Запрещают — значит боятся», — отметил Сергей А.

«Может проще всей Украине перейти на иероглифы или арабскую вязь? А то вдруг эти коварные русские остальные буквы латинского алфавита используют? А кириллический тем более стоит запретить! Им русские пользуются!» — пишет одна из участниц обсуждения.

«Ума много не надо запрещать. Вот что-нибудь бы создать попробовали? А, хотя, уже не надо, — придут новые люди и будут восстанавливать страну и строить города для людей», — подытожил sdv com.

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