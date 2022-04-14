Городской совет западноукраинского Ивано-Франковска принял решение о переименовании 25 улиц, названных в честь российских деятелей. Об этом 13 апреля на своей странице в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщил глава города Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Уточняется, что будут переименованы улицы Достоевского, Лермонтова, Добролюбова, Некрасова, Чехова, Толстого и других русских писателей. Также переименованию подлежат улицы Менделеева, Сахарова, Репина, Глинки, Ковалевской, Циолковского, Пржевальского, Чайковского и иные.

Новость обсудили читатели телеграм-канала «Open Ukraine| Украина».

«Если уничтожать все советское: память, историю, памятники и т.д., то давайте уже и дома, которые раздавались. Если все, то все», — отреагировал один из участников обсуждения.

«А взамен этих названий они назовут их улицами Бандеры 1, Бандеры 2, Бандеры 3, Бандеры 4 и так далее. У Украины нет других более отличившихся», — иронизирует «Вайгач Остров».

«Почему бы и нет, мы не против. Нация имеет право на самоопределение. А то Лермонтов бы точно перевернулся в гробу», — с сарказмом отметила Natalia V.

«Рукописи не горят», — пишет Yana.

«На Украине нет проблем больше? Улицы переименовывают, звания народных артистов забирают, памятники сносят… а их граждане мирные не волнуют?» — недоумевает Ольга М.

«На переименование улиц выделят очень много денег! Вот в чём прикол!» — ответила Ольге М. Natashenka.

Mvk. if. ua Руслан Марцинкив

«Это тот Менделеев, который создал таблицу элементов? Получается химия лженаука?» — задался вопросом Виктор.

«Ничего, скоро все обратно вернём», — написал Александр.

«Самое время — других проблем нет», — добавила Юлия К.

«Чувствуют, что Украина разваливается, но хотят напакостить напоследок», — комментирует Floweruss.

«Очень важная, нужная и своевременная инициатива», — с сарказмом отметила Марина М.

«Это ничего. Им ещё по всей Украине предстоит улицы переименовывать именами детей с Аллеи Ангелов», — отреагировал «Почтенные Котлы».

«Ну раз так претит все советское, откажитесь от территорий, которые присоединил Союз», — в свою очередь призвала Arina F.

«Это предсмертная агония, не иначе! Это как опорожнение перед смертью. Все нечистоты должны выйти из организма прежде, чем душа оставит тело. Так и с украинской землёй. Тем ближе конец!..» — добавила Екатерина Б.

«Видать военкомы хреново у них работают, раз им там скучно», — пошутил Алексей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Строй

«Успеют ли?» — поинтересовался ZIS.

«Наверное, на Украине сейчас всё хорошо, спокойно и лишних денег до*рена, что занимаются сносом памятников и переименованием улиц (таблички поменять на каждом доме, карты городов, справочники перепечатать — всё это весьма дорогостоящие мероприятия)», — написал EXPODROID.

«Их улицы не достойны носить имена наших великих деятелей», — прокомментировала новость Natalia M.

«Интересно, а химию как предмет в школах тоже отменят? Таблицу то составил русский Менделеев», — задумалась Tiana.

«Ну и правильно, пока Украина не будет очищена от нечисти, не достойны улицы фашистских городов носить имена Великих людей», — добавила Лена.

«Зачем? Польша потом все равно на свой лад переименует эти улицы», — с сарказмом отметил Алексѣй.

«Сколько же Великих людей у России! Спасибо, что напомнили. Есть русским чем гордиться», — написала Татьяна В.

«Может они уйдут жить в города и сёла доблестно отвоеванные их «героями» (имеются ввиду нацистские коллаборанты — О. П.) во времена ВОВ (Великой Отечественной войны — О. П.)? Справедливо? Справедливо!» — подытожила Faradenza.

Читайте также: Сеть: «Нашли себе противника!» — на Украине снесли стелу советскому воину