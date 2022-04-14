«Хотят напакостить напоследок!» — в Ивано-Франковске переименуют 25 улиц
Городской совет западноукраинского Ивано-Франковска принял решение о переименовании 25 улиц, названных в честь российских деятелей. Об этом 13 апреля на своей странице в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщил глава города Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
Уточняется, что будут переименованы улицы Достоевского, Лермонтова, Добролюбова, Некрасова, Чехова, Толстого и других русских писателей. Также переименованию подлежат улицы Менделеева, Сахарова, Репина, Глинки, Ковалевской, Циолковского, Пржевальского, Чайковского и иные.
Новость обсудили читатели телеграм-канала «Open Ukraine| Украина».
«Если уничтожать все советское: память, историю, памятники и т.д., то давайте уже и дома, которые раздавались. Если все, то все», — отреагировал один из участников обсуждения.
«А взамен этих названий они назовут их улицами Бандеры 1, Бандеры 2, Бандеры 3, Бандеры 4 и так далее. У Украины нет других более отличившихся», — иронизирует «Вайгач Остров».
«Почему бы и нет, мы не против. Нация имеет право на самоопределение. А то Лермонтов бы точно перевернулся в гробу», — с сарказмом отметила Natalia V.
«Рукописи не горят», — пишет Yana.
«На Украине нет проблем больше? Улицы переименовывают, звания народных артистов забирают, памятники сносят… а их граждане мирные не волнуют?» — недоумевает Ольга М.
«На переименование улиц выделят очень много денег! Вот в чём прикол!» — ответила Ольге М. Natashenka.
«Это тот Менделеев, который создал таблицу элементов? Получается химия лженаука?» — задался вопросом Виктор.
«Ничего, скоро все обратно вернём», — написал Александр.
«Самое время — других проблем нет», — добавила Юлия К.
«Чувствуют, что Украина разваливается, но хотят напакостить напоследок», — комментирует Floweruss.
«Очень важная, нужная и своевременная инициатива», — с сарказмом отметила Марина М.
«Это ничего. Им ещё по всей Украине предстоит улицы переименовывать именами детей с Аллеи Ангелов», — отреагировал «Почтенные Котлы».
«Ну раз так претит все советское, откажитесь от территорий, которые присоединил Союз», — в свою очередь призвала Arina F.
«Это предсмертная агония, не иначе! Это как опорожнение перед смертью. Все нечистоты должны выйти из организма прежде, чем душа оставит тело. Так и с украинской землёй. Тем ближе конец!..» — добавила Екатерина Б.
«Видать военкомы хреново у них работают, раз им там скучно», — пошутил Алексей.
«Успеют ли?» — поинтересовался ZIS.
«Наверное, на Украине сейчас всё хорошо, спокойно и лишних денег до*рена, что занимаются сносом памятников и переименованием улиц (таблички поменять на каждом доме, карты городов, справочники перепечатать — всё это весьма дорогостоящие мероприятия)», — написал EXPODROID.
«Их улицы не достойны носить имена наших великих деятелей», — прокомментировала новость Natalia M.
«Интересно, а химию как предмет в школах тоже отменят? Таблицу то составил русский Менделеев», — задумалась Tiana.
«Ну и правильно, пока Украина не будет очищена от нечисти, не достойны улицы фашистских городов носить имена Великих людей», — добавила Лена.
«Зачем? Польша потом все равно на свой лад переименует эти улицы», — с сарказмом отметил Алексѣй.
«Сколько же Великих людей у России! Спасибо, что напомнили. Есть русским чем гордиться», — написала Татьяна В.
«Может они уйдут жить в города и сёла доблестно отвоеванные их «героями» (имеются ввиду нацистские коллаборанты — О. П.) во времена ВОВ (Великой Отечественной войны — О. П.)? Справедливо? Справедливо!» — подытожила Faradenza.
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