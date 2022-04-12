Оксана Переможенко, 12 апреля 2022, 15:35 — REGNUM В городе Стрый Львовской области Украины демонтировали стелу советскому воину. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Вандалы
Вандалы
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Стрый начинает ликвидацию остатков памятников «тоталитарного режима», которые остались на территории нашей общины. Первой упала стела на площади Рынок. Дальше будет…» — сообщается на странице Стрыйской администрации в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте также: Во Львовской области снесли стелу советскому воину

Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Запрещённая Украина», «Одесское Общественное Телевидение Z» и «РУССКИЙ Z ХАРЬКОВ».

«Во Львовской области разрушили памятник-стелу советским воинам. Нацисты заявили, что ликвидация памятников «тоталитарного режима» будет продолжаться и дальше. Единственный фронт, где у режима Зеленского одни успехи. Нашли себе достойного противника», — с сарказмом отметил автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

«А потом говорят: на Украине нет нацизма…» — отреагировал один из участников обсуждения.

«Режим Зеленского также нужно снести…» — считает Наталья.

«Ой мало их (украинских коллаборантов. — О. П.) гоняли по лесам, из схронов выкуривали!» — добавил один из участников обсуждения.

«Удивительно, что стела сохранилась до сегодняшнего дня. Памятники восстановим», — написал Алексей.

«Просто они — фашисты. В очередной раз подтвердили, что проиграли в этой войне, а наши советские деды победили», — пишет Ирина П.

«Нация, которая не помнит свою историю, мертва. Глупые люди…» — прокомментировал Nikolay.

«Это не их прошлое, а наше с вами. Вот они его и разрушают…» — ответил ему (Nikolay) «мэн икс».

Снос памятник советскому воину во Львовской области
Снос памятник советскому воину во Львовской области
Цитата из видео «Разрушен памятник советскому воину во Львовской области»

«Старый снесли, поставим новый. Дай Бог!» — пишет «Мыпобедим!».

«Лучшим вариантом будет возврат Западенщины (Западной Украины. — О. П.) полякам. Они быстро их отучат любить Бандеру. И будет им Европа, как они хотели», — отметил Evgeniy ODS.

«Борьба с памятниками. Сколько же ненависти в них живет. Сейчас они обвиняют РФ. Только я не припомню, чтобы в РФ были митинги с призывом избивать украинцев, а вот на Украине скакали на Майдане и кричали об убийстве русских. Сами затеяли, сами поверили, а теперь расхлебывать всем…» — написала Нина С.

«Это они хотят новый поставить Советскому Солдату. Более представительный», — не без иронии добавил Marat C.

«Лучше всего у них получается воевать с памятниками…» — с сарказмом пишет Vonavi89.

«Проект Украина пора прекращать», — отреагировал Azamat I.

«Придёт время — восстановят», — комментирует Иван.

«Понимают, что они скоро проиграют, и пытаются уничтожить все, что дорого русскому человеку!» — добавил Rt Lp.

«Только и умеют, что героически с памятниками бороться… нужно же сделать что-то пакостное напоследок», — прокомментировала произошедшее Марина.

«Ломать — не строить», — отреагировал Gtyu.

«Если безопасности вашего государства угрожают названия улиц и городов, памятники, геральдика, люди, которые там живут, и русский язык — вероятно, вы строите свое государство на чужой территории!» — подытожил Dmitry Z.

Читайте также: «Это уже не лечится!» — соцсети о сносе памятников Пушкину на Украине