12 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили новость о том, что в городе Стрый Львовской области Украины демонтировали стелу советскому воину.

Оксана Переможенко, , 15:35 — REGNUM В городе Стрый Львовской области Украины демонтировали стелу советскому воину. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Вандалы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Стрый начинает ликвидацию остатков памятников «тоталитарного режима», которые остались на территории нашей общины. Первой упала стела на площади Рынок. Дальше будет…» — сообщается на странице Стрыйской администрации в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Запрещённая Украина», «Одесское Общественное Телевидение Z» и «РУССКИЙ Z ХАРЬКОВ».

«Во Львовской области разрушили памятник-стелу советским воинам. Нацисты заявили, что ликвидация памятников «тоталитарного режима» будет продолжаться и дальше. Единственный фронт, где у режима Зеленского одни успехи. Нашли себе достойного противника», — с сарказмом отметил автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

«А потом говорят: на Украине нет нацизма…» — отреагировал один из участников обсуждения.

«Режим Зеленского также нужно снести…» — считает Наталья.

«Ой мало их (украинских коллаборантов. — О. П.) гоняли по лесам, из схронов выкуривали!» — добавил один из участников обсуждения.

«Удивительно, что стела сохранилась до сегодняшнего дня. Памятники восстановим», — написал Алексей.

«Просто они — фашисты. В очередной раз подтвердили, что проиграли в этой войне, а наши советские деды победили», — пишет Ирина П.

«Нация, которая не помнит свою историю, мертва. Глупые люди…» — прокомментировал Nikolay.

«Это не их прошлое, а наше с вами. Вот они его и разрушают…» — ответил ему (Nikolay) «мэн икс».

Снос памятник советскому воину во Львовской области Цитата из видео «Разрушен памятник советскому воину во Львовской области»

«Старый снесли, поставим новый. Дай Бог!» — пишет «Мыпобедим!».

«Лучшим вариантом будет возврат Западенщины (Западной Украины. — О. П.) полякам. Они быстро их отучат любить Бандеру. И будет им Европа, как они хотели», — отметил Evgeniy ODS.

«Борьба с памятниками. Сколько же ненависти в них живет. Сейчас они обвиняют РФ. Только я не припомню, чтобы в РФ были митинги с призывом избивать украинцев, а вот на Украине скакали на Майдане и кричали об убийстве русских. Сами затеяли, сами поверили, а теперь расхлебывать всем…» — написала Нина С.

«Это они хотят новый поставить Советскому Солдату. Более представительный», — не без иронии добавил Marat C.

«Лучше всего у них получается воевать с памятниками…» — с сарказмом пишет Vonavi89.

«Проект Украина пора прекращать», — отреагировал Azamat I.

«Придёт время — восстановят», — комментирует Иван.

«Понимают, что они скоро проиграют, и пытаются уничтожить все, что дорого русскому человеку!» — добавил Rt Lp.

«Только и умеют, что героически с памятниками бороться… нужно же сделать что-то пакостное напоследок», — прокомментировала произошедшее Марина.

«Ломать — не строить», — отреагировал Gtyu.

«Если безопасности вашего государства угрожают названия улиц и городов, памятники, геральдика, люди, которые там живут, и русский язык — вероятно, вы строите свое государство на чужой территории!» — подытожил Dmitry Z.

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