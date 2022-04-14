В свете событий вокруг украинского политика Виктора Медведчука, которого некомпетентные иностранные СМИ окрестили российским олигархом, у общественности возник вопрос, а нет ли проблем со зрением у западных журналистов и политиков. ИА REGNUM проанализировало некоторые сведения, чтобы выяснить, кто ещё, кроме олигарха, депутата нескольких созывов Верховной рады Украины Александра Гереги и его супруги Галины — бывшего депутата Киевсовета, номера один в украинском списке Forbes — Рината Ахметова, политического «отца» президента Украины — олигарха Игоря Коломойского и непосредственно самого украинского главы Владимира Зеленского, имеет или имел бизнес-интересы в России. Подробности — в материале ИА REGNUM.

(сс) David Shankbone Виктор Пинчук

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Как показывает анализ информации, почти все крупные бизнесмены Украины имели или имеют активы с «пропиской» в российских регионах или же вели торговые операции в России. Большинство предпочитало прятать своё участие через цепочки офшоров, но нет-нет да чьи-то знакомые уши показывались из-за кипрского берега или с каких-нибудь Маршалловых островов.

О бизнесе Пинчука

В списке тех, кто может иметь интересы в российской компании, оказался и Виктор Пинчук, женатый на дочери бывшего президента Украины Леонида Кучмы, которая в открытых источниках указана как глава наблюдательного совета телегруппы StarLightMedia.

Справка:

(сс) David Shankbone Виктор Пинчук

(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины Леонид Кучма

«Пинчук пошёл по классическому для постсоветских олигархов пути: он открыл банк и захватил контроль в двух промышленных днепропетровских компаниях, скупая акции у трудовых коллективов, которым в условиях резкого падения уровня доходов приходилось выживать, а не думать о завтрашнем дне и долгосрочной перспективе», — сообщало издание Forbes.

Несколько лет назад олигарх продал свой банк «Кредит-Днепр».

В рейтинге Forbes-Украина «100 богатейших украинцев 2021» Пинчук занимает второе место с состоянием $2,5 млрд. Свой бизнес он начал с создания предприятия «Интерпайп» (промышленная компания, специализирующаяся на производстве труб и колёс для железнодорожного транспорта).

В 2007 году Пинчук объединил все свои активы в корпорацию Eastone Group, среди членов правления которой на сегодня присутствует Роман Пинчук, чьи данные совпадают с данными пасынка олигарха.

В украинских СМИ Виктора Пинчука называют чемпионом среди олигархов по контролю над телевидением.

Скриншот сайта eastonegroup.com

У семьи Пинчука есть активы в России?

Несколько лет назад разные источники, в том числе и на Украине, упоминали, что дочь Виктора Пинчука от первого брака, Мария, является бенефициаром ООО «Фирма «Дайм», которая торгует черными и цветными металлами. Совладельцем актива называли её дедушку — Михаила Пинчука.

В ЕГРЮЛ с 1995 года действительно фигурирует юрлицо с подобным названием, но с другим основным видом деятельности (недвижимость). Принадлежит оно кипрской компании «Деманор Инвестментс Лимитед». Последней также с 2020 года на 99% принадлежит ООО «Городской супермаркет». Бенефициары кипрского актива ни в одной базе не раскрываются, потому с уверенностью сказать, связаны ли эти активы с Пинчуками или просто совпадает название, нельзя.

Гораздо интереснее в этом плане другая российская фирма — ООО «Интерпайп-М».

В едином госреестре фирма с подобным названием лишь одна. Она зарегистрирована в сентябре 2005 года и является агентом по оптовой торговле металлами в первичных формах. Руководит активом с сентября 2021 года Юрий Мисовец.

По данным базы «Контур. Фокус», ООО «Интерпайп-М» было участником гостендеров на общую сумму 26,6 млрд рублей, по результатам которых с нею было заключено 16 госконтрактов на общую сумму более 300 млн рублей. Последний подписан в 2018 году с РЖД на право заключения договора поставки цельнокатаных колес.

Владельцем ООО «Интерпайп-М» также является кипрский офшор — Interpipe Limited. И хотя бенефициар этого юрлица не раскрывается, но в отчётности украинской компании ТОВ «Інтерпайп Україна» за 2019 год оба юрлица (и кипрское, и ООО «Интерпайп-М») указаны как аффилированные лица.

В базе «Контур. фокус» в качестве директоров Interpipe Limited указаны Ganna Khomenko (Анна Хоменко), Vira Zolotuhina и Denys Morozov. Данные последнего совпадают с данными директора трубного дивизиона украинского актива. Он же числится директором кипрских STEEL. ONE LIMITED и KLW LIMITED (обе аффилированы с «Інтерпайп Україна»).

За Анной Хоменко в базе числятся с десяток кипрских фирм, которыми она руководит, в том числе INTERPIPE INVESTMENTS PLC и ROS AGRO PLC. Данные последней компании совпадают с данными крупного акционера агрохолдинга «Русагро», который 7 апреля 2022 года сообщил об утверждении нового состава членов Совета директоров ROS AGRO PLC, в составе которого есть и Анна Хоменко.

Скриншот сайта rusagrogroup.ru

На официальном сайте «Русагро» есть краткая биография Анны (Ганны) Хоменко, из которой известно, что она изучала международное право в Институте имени Тараса Шевченко на Украине и в Университете Кила (Великобритания), является управляющим партнёром компании Фидуциана Траст (Кипр) Лимитед. В 2007–2009 годы Хоменко была директором компании ИФГ Траст (Кипр) Лимитед, специализирующейся на финансовых услугах, предоставляемых компаниям, чьи акции обращаются на Лондонской и Дублинской фондовых биржах. До 2007 года она также занимала пост главы корпоративного департамента компании Эксель-Сервис (Кипр), осуществляющей функции сервисного провайдера.

Примечательно: родной брат губернатора Подмосковья Максим Воробьев осенью 2021 года обзавёлся 10,15% акций группы «Русагро», в которую входят девять сахарных заводов России. Помимо этого, «Русагро» — один из крупнейших землевладельцев в России.

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