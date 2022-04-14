Москвичи призывают Собянина разбить на Хохловке сквер
Как бы странно это ни звучало, но после разрушения здания Института международного рабочего движения (ИМРД) для квартала открываются новые, радужные перспективы. У столичных властей и застройщика появляется шанс погасить конфликт с москвичами и вместо уродующего Хохловку бизнес-центра (БЦ) сделать новое место притяжения для горожан.
Делая фоторепортаж о еще одном исчезающем кусочке старой Москвы, долго разговаривали с экспертом по вопросам культурного наследия Натальей Самовер. Говорили о нотоиздателе Юргенсоне, изразцах на храме Святой Троицы в Хохлах и уникальной особенности церкви – здесь колокольня ниже здания храма. Но так или иначе разговор возвращался к событиям последних лет и будущему этого без преувеличения уникального района.
Несколько лет назад застройщик должен был приступить к ревитализации квартала. Согласно туманным нормативным актам мэрии, что-то реконструировать, перестроить, а главное, «приспособить» — в целом же, не разрушая исторический облик, вдохнуть новую жизнь в якобы заброшенную территорию. Первым шагом в редевелопменте территории стали планы строительства на месте ИМРД в два раза превышающего его по объему БЦ. Наполеоновские планы инвестора привели местных жителей и градозащитников в ужас и сподвигли на активный отпор.
По словам Самовер, до недавнего времени ситуация выглядела следующим образом. Застройщик договорился с городскими властями о режиме наибольшего благоприятствования для его деятельности. Ему позволялось действовать прямо вопреки закону, охраняющему исторический город. Градозащитники указывали на то, что беззаконие не перестает быть беззаконием оттого, что оно официально согласовано, находили и наглядно показывали множество нарушений в действиях как застройщика, так и городских органов, и активно пропагандировали историческую ценность этого района. А кроме того, требовали вернуть ситуацию в правовое русло. Надо ли говорить, что общественное мнение изначально было на стороне активистов.
Девелопера же всячески призывали к тому, чтобы он пересмотрел свое отношение к уже существующей недвижимости. У него в руках было работоспособное четырехэтажное здание в километре от Кремля, интегрированное в историческую городскую среду. Произвести его капитальный ремонт и приспособить к современному использованию можно было, не уродуя район и оставаясь полностью в рамках действующего законодательства. Именно так ведут себя собственники абсолютного большинства нежилых зданий на Ивановской горке. «Если бы не этот консенсус резидентов, никакой исторической среды здесь давно уже не существовало бы, так что это проверенная, достойная и разумная бизнес-стратегия», — увещевали застройщика москвичи.
Увы, но к подобному отношению москвичи давно привыкли. По устоявшейся за десятилетия практике, когда лишь чиновники и девелоперы знают, что нужно горожанам, москвичей никто слушать не пожелал. Ситуация типичная, Москва, по словам ее главного архитектора Кузнецова, «слишком рыхлая, и дорогая земля используется неэффективно», инвестору же нужно получить заложенную в проект прибыль. Очевидно, что при таких подходах их не интересует, как это отразится на нынешних и будущих поколениях.
Моя собеседница более корректна в оценке ситуации. По ее словам, «так бывает, когда ощущение собственной силы на время блокирует понимание истинной сложности задачи. Ну, с застройщиком всё понятно – он уже предвкушал, как в результате нового строительства удвоит количество принадлежащих ему квадратных метров, а что касается города, то проблема состояла в том, что мэрия не видела в возможной смене своей позиции никакой выгоды для себя. Если бы она тогда признала нашу правоту, то поссорилась бы с застройщиком, а другие инвесторы получили бы «негативный сигнал», как любят говорить наши руководители. Правда, москвичи, напротив, получили бы сигнал позитивный, но так повелось, что в мирное время город дорожил мнением инвесторов больше, чем мнением жителей. При случае я готова объяснить, в чём ошибочность этой позиции, но в данном случае важно то, что она исключала возможность договориться о спасении здания ИМРД».
И вот здание ИМРД снесено, и ситуация резко изменилась. Можно было бы подумать, что люди в отчаянии опустили руки, мол, вот, опять проиграли. Ничуть не бывало. С неожиданным жаром Самовер начинает рассказывать о том, что, с одной стороны, «не дураки» же были те, кто в прошлом веке внес здание института в единый исторический ансамбль, а вот с другой… Но про это пусть рассказывает сама Наталья.
Сложно не согласиться с небезразличными земляками, ведь схожим образом на Ивановскую горку вернулась Хитровская площадь. Исторические здания, когда-то образовывавшие ее периметр, сохранились, и после того как было снесено советское здание, посаженное на ее пятно, она открылась в первозданном виде. Так же был обретен Тупой переулок, выходящий на Маросейку – после того как было снесено перекрывавшее его строение. В обоих случаях снос производили сами собственники, расчищая место для нового строительства и в надежде на увеличение площадей. В обоих случаях они натолкнулись на сопротивление местных жителей и градозащитников, и в обоих случаях их планы были сломаны городскими властями. Хитровская площадь давно уже благоустроена, Тупой переулок ожидает благоустройства, но в обоих случаях вопрос застройки окончательно закрыт.
Активисты убеждены, что наступил тот момент, когда интересы города и застройщика разошлись. Городские власти могут выступить арбитром, отстоявшим интересы москвичей, и при этом не обидеть застройщика. Здание, собственником которого выступал застройщик, снесено, а арендуемую землю властям вполне по силам компенсировать другим участком. А кроме того, рушится и бизнес-схема девелопера. Согласно экспертным оценкам, к концу года доля свободных площадей в БЦ класса А в центре Москвы может вырасти с нынешних 9,7% до 14,5–19,5%. Традиционно занимавшие дорогие офисы ТНК уходят из России. Для кого строить БЦ?
Трудно не признать зрелую правоту этих выдержавших не одну битву с чиновниками и застройщиками людей. По сути, город разрешит затяжной градостроительный конфликт, получит позитивный репутационный эффект, подкормит малый и средний бизнес и в своем лучшем стиле создаст социально значимый объект, на открытие которого и мэру приехать будет не стыдно.
Застройщик, попавший в кризисную ситуацию с непредсказуемым исходом, не только сможет благополучно освободиться от крайне проблемного и морально тяжелого для него проекта, но и получит отступные. При этом стоимость остальной принадлежащей ему недвижимости в этом квартале увеличится.
Москвичи убедятся в том, что их голос, их мнение, их экспертиза что-то значат в Москве, что закон в нашем городе — это не пустой звук, что мэрия — не враг наследию и способна слышать тех, кто мотивирован не финансовыми соображениями, а бескорыстной любовью к городу. Окрестные жители получат уютное зеленое пространство, безопасное для детей и пожилых, экскурсоводы и туристы, которых здесь всегда много, — место, где можно спокойно постоять группой, рассуждая об истории этого района и любуясь палатами Украинцева.