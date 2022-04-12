12 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Василий Иванов, Игорь Свирин, , 22:00 — REGNUM Мы с фотокорреспондентом затрудняемся сказать, можно ли считать Ивановскую горку одним из тех холмов, на которых возводилась изначальная Москва. Однако покажем ее ныне подвергаемый варварскому редевелопменту кусочек. У защитников Ивановской горки появилась возможность попасть в обычно недоступные места, чтобы с высоты птичьего полета обозреть и сфотографировать знаменитую Хохловку. На экскурсию любезно пригласили ИА REGNUM — мы с удовольствием откликнулись на приглашение

Воскресные «Хохловские стояния». Акция против застройки Ивановской горки Василий Иванов © ИА REGNUM

Воскресные «Хохловские стояния» Василий Иванов © ИА REGNUM

Воскресные «Хохловские стояния» Василий Иванов © ИА REGNUM Воскресные Хохловские стояния Василий Иванов © ИА REGNUM

Историки расходятся во мнении, какие же из холмов, на которых построен наш город, считать основными. В разное время как поиском холмов, так и зарождением легенды о них занимались знаменитейшие люди своего времени и последующих эпох. Так Михаил Ломоносов в XVIII искал истоки зарождения легенды. В следующем веке уже сами холмы считали и спорили об этом московский историк Михаил Погодин, москвовед Иван Снегирёв, востоковед Юлиан Сенковский и многие другие. Определенно можно сказать о том, что выражение «Москва стоит на семи холмах», по аналогии с холмами Рима, возникло в начале XVI века, когда была сформулирована религиозно-историософская и политическая концепция «Москва — Третий Рим»

Вид на стройплощадку в районе Ивановской горки Василий Иванов © ИА REGNUM

Свое название этот район получил от одного из старейших в столице — Ивановского монастыря. Монастырь отличался суровым уставом, а поскольку в те далекие времена культовые учреждения выполняли также функцию исправительных учреждений, то, говоря современным языком, здесь отбывали наказание многие знатные узницы. В разное время здесь содержались вторая жена Ивана Грозного Феодосия Михайловна Соловая, якобы тут нашла последний приют и его первая супруга Евдокия Сабурова. Какое-то время в Ивановском монастыре пребывала Марья Петровна Шуйская. Здесь провела 11 лет в погребе и 22 года в специальной клетке, пристроенной к собору, на виду у всех прихожан «мучительница и душегубица» Салтычиха. Но самая таинственная история окружает инокиню Досифею — в миру княжну Тараканову

Даниловская аллейка Василий Иванов © ИА REGNUM

Вид на стройплощадку со стороны Даниловской аллейки Василий Иванов © ИА REGNUM

Стройплощадка Василий Иванов © ИА REGNUM

Шли века, и не сказать, чтобы смягчались общественные нравы, впереди были и нашествие Наполеона, и революции, и постреволюционные события, но точно менялся облик района. Потом появилась Церковь Святой Троицы в Хохлах, упоминания о ней находятся в исторических документах с первой половины XVII столетия, а к концу столетия возвели палаты известного дипломата Петровского времени дьяка Украинцева. Впоследствии дом принадлежал Голицыным, а в 1770 году в нем был размещен Московский архив коллегии иностранных дел

Палаты думного дьяка Украинцева Василий Иванов © ИА REGNUM

Позднее архив переехал, а в палатах Украинцева обустроили классы для созданной к тому времени консерватории, но уже в 1882 году владение выкупил Петр Иванович Юргенсон, и открыл здесь нотопечатню. История нотопечатни Юргенсона неразрывно связана с именем Петра Ильича Чайковского. Он неоднократно бывал здесь, и для него даже был построен специальный флигель

Внутренний двор палат Украинцева Василий Иванов © ИА REGNUM

В 1895 году Юргенсон по соседству с древними палатами выстроил по проекту архитектора Ивана Александровича Клименко трехэтажный производственный корпус. Интересно, что в этот же период построили дом для родного сына нотоиздателя в Колпачном переулке, 9. Тут же в Колпачном проживал его зять — ученый-офтальмолог Константин Владимирович Снегирев. Примечательно, что у него лечил глаза маленький Михаил Шолохов, которому разбитый по всем стандартам времени садик не понравился

Вид на особняк Г. П. Юргенсона с колокольни храма Живоначальной Троицы в Хохловском переулке Василий Иванов © ИА REGNUM

Здание в Подколпачном переулке Василий Иванов © ИА REGNUM

Москва в начале XX столетия в результате вызванных революцией и Гражданской войной тектонических сдвигов оказалась значительно перенаселена. В семьях новых насельников рождались дети, им нужно было где-то учиться, так в 1939 году, по словам Шолохова, в «стриженом садике» появилась современная школа. В 1966 году в здание школы въехал Институт международного рабочего движения (ИМРД)

Воскресные Хохловские стояния Василий Иванов © ИА REGNUM

К сожалению, здание ИМРД в советское время не внесли в перечень памятников государственного значения, оно тем не менее является объектом историко-градостроительной среды и входит в охранную зону расположенных здесь объектов культурного наследия. Теперь его благодаря стараниям московских властей и компании «Деловой мир» не стало. Но это совсем другая история.