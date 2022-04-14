Ранение, которое получила корреспондент «Первого канала» Ирина Куксенкова, попав под обстрел националистов, во время подготовки очередного репортажа в Мариуполе, вызвало реакцию со стороны женской половины интернет-пользователей. Свои комментарии представительницы «слабого» пола оставили 13 апреля в социальной сети «ВКонтакте»

Иван Шилов ИА REGNUM Военная спецоперация на Украине

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Цитата из видео «Название города Мариуполь стало нарицательным» на YouTube Разрушенное здание в Мариуполе

"Скорейшего выздоровления мужественной девушке!» — пишет Яна О.

Многие пользователи отметили, что прекрасно знают журналистку, благодаря тому, что постоянно следят за её репортажами. Ранение, которое получила Куксенкова, не могло оставить её зрителей равнодушными.

«Ирина, смотрим Ваши репортажи! Вы герой! Скорейшего выздоровления!» — пожелала Галина К.

«Смелой девушке большое спасибо за эти сумасшедшие репортажи! Выздоравливай!» — написала Марина М.

«А я всё время думала об этой девочке, смотря её репортажи. Страшно было за неё. Такая маленькая, хрупкая, но такая при этом смелая! Пусть выздоравливает поскорее!» — написала Елена Д.

Некоторые дамы уверяют, они сами ни за какие коврижки не согласились бы поехать в эту горячую точку, но приверженность Куксенковой долгу журналиста вызывает у женщин большое уважение и позволяет иметь перед глазами пример бесстрашия и самоотверженности.

«Такая мужественная и героическая! Даже не знаю, смогла бы и я также отважно сунуться в это пекло. И ведь её ранило, а могло и убить. Кошмар. Слава Богу жива! Выздоравливай!» — обращается Анна Б.

«Героическая и бесстрашная девушка! Говорят, что война — не место для женщин. Не думаю, что сражаться с нацизмом должны только мужики. Вон, информационный фронт не менее важен, да и не менее опасен, как оказалось», — отметила Елена Ф.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Информационная война

Часть пользователей справедливо указывает на то, что российские военкоры достают из боёв в Мариуполе правду. Без них мы бы не узнали о тех зверствах, которые совершают неонацисты по отношению к мирному населению.

«Какая всё-таки опасная профессия — быть журналистом! Иногда приходится брать и такие задания. Но девушка выполняет важное дело — показывает людям правду, то, что творится сейчас на фронте», — поделилась своим мнением Диана К.

«Вот это настоящая журналистика. А не те, кто пишет фейки по методичке на «враньюзе». Приехала на место, своими глазами всё увидела, запечатлела на камеру правду и даже умудрилась на себе ощутить всю опасность войны. Молодец! Настоящий пример для гордости!» — указывает Маша К.

«Скорейшего выздоровления! А вот украинские «журналисты» работают исключительно в комнатке два на два, боясь даже нос свой показать. Там тепло, уютно и безопасно. Можно хоть круглые сутки фейки клепать», — отметила Лариса Г.

Ряд пользователей указывает на то, что журналисты, которые рискуют своей жизнью, чтобы люди могли знать правду, должны получить справедливое признание как со стороны простых граждан, так и государственных лиц.

«Военных корреспондентов в России пора начинать награждать за мужество наравне с военными. Ну серьёзно, в одном месте бок о бок с солдатиками существуют. Разве что только не стреляют. А так в такой же абсолютно опасности находятся. Нужно награждать героев информационного фронта по достоинству!» — считает Катерина В.

«Скорейшего выздоровления смелой девушке и ребятам-военным, прикрывшим корреспондента от удара. Вы все настоящие герои!» — пишет Svetlana O.

Напомним, 12 апреля корреспондент «Первого канала» Ирина Куксенкова получила ранение, попав под обстрел националистов, во время подготовки очередного репортажа в Мариуполе. Сюжет об этом происшествии показал сам телеканал.