Координатор «Молодой Гвардии» по Уральскому федеральному округу Владимир Сбитнев 11 апреля отправился в волонтёрский корпус близ Мариуполя для работы в пункте временного размещения в Донецкой Народной Республике. Он будет руководить добровольческим центром.
В данном волонтёрском центре работают люди со всей России. Добровольцы помогают жителям республик Донбасса, а также гражданам Украины с регистрацией и устройством в пунктах временного размещения, оказывают медицинскую, психологическую помощь, обеспечивают предметами первой необходимости, продовольствием, а также помогают в поисках родных.
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Журналист из Франции рассказал, что ВСУ фактически руководят США
Журналист французского издания Figaro Magazine, побывавший на Украине, рассказал о том, что украинскими вооруженными силами (ВСУ) фактически руководят США. Он заявил об этом 12 апреля в эфире французского новостного телеканала CNews.
Военнослужащие Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки уничтожили 68 украинских боевиков, два танка, три БМП, четыре бронированных и два грузовых автомобиля, две огневые позиции 120-мм миномётных расчётов. Захвачены два бронеавтомобиля и один танк. Об этом сообщили в Народной милиции ДНР. За сутки 27 украинских военнослужащих 56-й, 54-й и 25-й бригад добровольно сложили оружие.
В ДНР назвали срок прекращения работы миссии ОБСЕ в Донбассе
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ должна до 30 апреля прекратить свою деятельность на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 12 апреля заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, комментируя постановление Государственного комитета обороны ДНР от 9 апреля о признании неправомерным продления деятельности СММ ОБСЕ на территории республики.
В городе Стрый Львовской области Украины демонтировали стелу советскому воину. Об этом 12 апреля сообщили в местной администрации.
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Народная милиция ЛНР за прошедшие сутки уничтожила 25 боевиков силовых подразделений Украины, четыре танка, семь военных автомобилей. За сутки вооруженные формирования Украины выпустили по ЛНР 46 снарядов из артиллерийских орудий калибра 152 и 122-мм, РСЗО БМ-21 «Град» и минометов калибра 120-мм. Обстрелам подверглись населенные пункты Донецкий, Золотое-5, Первомайск, Фрунзе. В последнем населенном пункте ранена женщина 1948 года рождения, в поселках Донецкий повреждено пять жилых домов, в Первомайске — четыре дома.
Российские военные уничтожили два украинских склада боеприпасов ударами высокоточных ракет. Об этом 12 апреля заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.
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Два украинских беспилотника сбиты ПВО России — Минобороны РФ
Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в воздухе два беспилотных летательных аппарата вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 12 апреля сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Оперативно-тактическая авиация ВКС России уничтожила за сутки 32 украинских военных объекта, в том числе комплекс ПВО Бук-М1 и радиолокатор системы С-300. Об этом 12 апреля заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Читайте подробнее: ВКС России уничтожили за сутки более 30 военных объектов на Украине
Вооруженные силы России пресекли попытку украинских боевиков на заводе Ильича в Мариуполе выйти из окружения, сообщил 12 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Подробности в материале: ВС России пресекли попытку украинских боевиков покинуть Мариуполь
Юные омичи отправили российским военнослужащим более 3 тысяч писем
Более 3 тысяч писем отправили юные жители Омской области российским военнослужащим, участвующим в спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Об этом сообщили 12 апреля в правительстве региона.
В освобождённом от киевских боевиков населенном пункте Волноваха в Донецкой Народной Республике (ДНР) планируется восстановить в общей сложности 133 объекта. Об этом 11 апреля рассказал директор департамента развития строительной отрасли министерства строительства (минстрой) ДНР Руслан Теряев.
Читайте подробнее: В Волновахе будет восстановлено свыше 130 объектов — минстрой ДНР