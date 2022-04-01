Вооруженные силы России во взаимодействии с боевыми подразделениями ДНР и ЛНР продолжают проведение специальной военной операции на территории Донбасса и Украины. Её цели остаются неизменными — демилитаризация и денацификация Украины, твёрдые гарантии безопасности независимых республик Донбасса и российского Крыма.

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