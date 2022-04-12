С беспощадной критикой как внешней политики, относительно антироссийских санкций, так и внутренней, включая экономические и миграционные вопросы, столкнулась администрация нынешнего президента США Джозефа Байдена, 12 апреля передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

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Больше всего за последнее время негативной реакции в свой адрес мог ощутить американский президент Джозеф Байден, чья страна по какому-то недоразумению понесла ощутимые экономические потери после принятых против России «самых жёстких» в истории санкций. Ярчайшим провалом агрессивной антироссийской политики Соединённых Штатов оказался внутренний топливный рынок США, который заставил простых американцев наведываться в гости к соседствующим с ними мексиканцам, чтобы разжиться более дешёвым бензином.

По этому поводу в эфире телеканала Fox News не сумел отмолчаться известный американский телеведущий Такер Карсон. Популярная медиаперсона назвала «тупой пропагандой» попытки Байдена связать рост цен на топливо с российской агрессией. Журналист справедливо указал на то, что Байден обещал обрушить российскую экономику и рубль, но у него не получилось. Карсон предполагает, что президент США не отдаёт себе отчёта в том, что российская экономика, в отличие от американской, основана на товарах, а не на финансах. В связи с этим злополучный «путинский рост цен» является для Америки на деле самым обыкновенным ростом цен, вызванным недальновидными действиями руководства страны.

Другой, не менее влиятельный (а может, даже и более) американский телеведущий Шон Хэннити заявил в эфире всё того же Fox News о том, что политика Джозефа Байдена обернулась для граждан США сплошными тяготами, а государственная машина наткнулась на серьёзные проблемы, связанные с нарушенными цепочками поставок. Добавьте ко всему прочему и рекордную инфляцию в Соединённых Штатах. Но даже все эти очевидные бедствия никак не могут заставить администрацию президента перестать винить кого попало, вместо того чтобы признать последствия своих неразумных действий.

«В сторону США движется «идеальный стагфляционный шторм», — считает директор Национального торгового совета и советник экс-президента США Дональда Трампа Питер Наварро. «Винить в этом следует Джо Байдена», — указывает эксперт. Наварро отметил, что нельзя также забывать тот факт, что Байден орудует не один, в этом ему помогает его пёстрая команда, а также подпевалы новой администрации на стороне. «Это вина ещё и спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, министра транспорта Пита Буттиджича. В этом виновата и инфляция, разогнанная Конгрессом. Большая часть импульса, который положил начало этой инфляционной проблеме, связана с пакетами суммой на триллионы долларов, которые они принимали», — напомнил в эфире телеканала Newsmax Наварро.

United States Mission Geneva Питер Наварро

Помимо чисто экономических вопросов, деятельность Байдена спровоцировала в Америке ожесточённые баталии по поводу вопросов миграции. К примеру, бывший спичрайтер экс-президента США Дональда Трампа, являющийся по совместительству основателем общественной благотворительной организации America First Legal Foundation, Стивен Миллер сурово раскритиковал администрацию Джозефа Байдена за намерение лишить Америку закона под названием «Раздел 42», подразумевающего высылку нелегальных мигрантов из страны в связи с пандемией коронавируса.

Gage Skidmore Стивен Миллер

По мнению Миллера, действия администрации Байдена заведут страну в «кризис, не имеющий прецедента в истории современного национального государства». Политик отметил, что сейчас в США ежедневно проникает примерно 10 тыс. нелегалов. Если это количество мигрантов не будет подлежать депортации, то на американской земле каждый день будет возникать небольшое поселение, полностью состоящее из нелегалов. Его слова привёл сайт Fox News.

Представитель Республиканского национального комитета Уилл О’Грейди решил напомнить о том, что администрация Байдена своей политикой наглядно всем доказала, что интересы американского народа ей чужды. «Рост цен на бензин, стремительный рост расходов, открытая граница и насильственные преступления: те цели, которые преследует Байден, к сожалению, не находят отклика у американских рабочих и семей», — приводит слова политика издание The Washington Times. О’Грейди отметил, что заметное падение рейтинга действующего американского президента указывает на то, «каким тяжким бременем Джо Байден стал для своей партии».

Напомним, 12 апреля профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский заявил ИА REGNUM о том, что одна из причин роста инфляции в США — это политика Федеральной резервной системы, которая залила американскую экономику дешёвыми долларами.