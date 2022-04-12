Жители Южной Кореи обсудили онлайн-выступление президента Украины перед парламентом страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно информации южнокорейских СМИ, 11 апреля глава Украины Владимир Зеленский попросил Южную Корею предоставить военную технику.

Данный запрос Зеленский сделал в ходе 15-минутного онлайн-обращения к южнокорейским законодателям, заявив, что Украине нужны различные военные средства, в том числе самолеты и танки.

«Республика Корея может помочь Украине, — сказал Зеленский. — У Южной Кореи есть военная техника, которая может остановить российские корабли и ракеты».

Президент Украины также поблагодарил правительство Южной Кореи за помощь, предоставленную ранее, однако добавил, что его стране потребуется больше помощи.

Стоит отметить, что это обращение поступило через несколько часов после того, как министр обороны Южной Кореи отказал Украине в поставках оружия.

Ранее Южная Корея поставила на Украину военную помощь нелетального характера и медицинскую помощь на сумму 1 млрд вон (~$804 тыс.)

Читайте также: Южная Корея направила на Украину партию «нелетальных военных материалов»

По данным The Korea Herald, южнокорейские парламентарии пренебрежительно отнеслись к выступлению Зеленского.

Сообщается, что Владимир Зеленский выступал перед полными залами в Европе, США и Японии, однако в Южной Корее на видеоконференцию пришли только 60 из 300 депутатов Национального собрания (парламента), которые сидя хлопали вполсилы, а некоторые даже ушли во время выступления.

Отмечается, что спикер Национального собрания Пак Бён Сок не присутствовал на онлайн-выступлении. Однако в его офисе объяснили, что спикер смотрел прямую трансляцию выступления Зеленского в своем офисе со своим шведским коллегой.

Веб-сайт Национальной ассамблеи Республики Корея Пак Бён Сок

Читайте также: Спикеры парламента Южной Кореи и Швеции обсудили ситуацию вокруг КНДР

«Нам самим сейчас тяжело…» — отмечает lee1***.

«Почему никто не говорит о гражданской войне, которая шла почти десять лет? Почему Южная Корея не послала на Украину ни одного военного корреспондента, а копирует западные СМИ? Почему Украина и Зеленский не приносят извинений корейскому народу?» — задается вопросами skyw***.

«США и НАТО уже оказывают поддержку Украине, нужно ли нам делать им шаг навстречу?» — интересуется anar***.

«Конечно, человеческая жизнь очень ценна и её нужно сохранить, однако не нужно впутывать нас в чужие военные действия», — требует gpin***.

«Необходимо оказать помощь Украине. Думаю, процветание Украины поможет Южной Корее. Новое правительство страны, которое скоро начнет работу, должно сотрудничать с западными странами, чтобы оказать поддержку Украине», — пишет cyce***.

«Ни в коем разе не нужно поддерживать страну, которая продала технологии МБР Северной Корее…» — пишет ljc1***.

«А что Украина сделала для нас?» — вопрошает ello***.

«Мы тоже находимся на пороге войны. Поэтому, если хочешь поддержки, обращайся к кому-нибудь другому!» — предлагает dont***.

«Дорогой Зеленский, я понимаю, что чувствуете вы и народ Украины, однако почему мы должны вмешиваться? А как же дипломатия?» — спрашивает dbsr***.

«Этот конфликт не в наших национальных интересах», — отмечает dire***.

«Не верьте всему, что говорят власти Украины. Это коррумпированная страна», — утверждает dmsc***.

«Заметьте, что США сами неохотно вмешиваются в конфликт», — отмечает kamr***.

«Извините, но максимум, что можем предложить, — гуманитарная помощь», — сообщает soos***.

«Я, конечно, недолюбливаю правительство России, однако думаю, что предоставление оружия Украине выйдет боком Южной Корее. Если информация о нашем оружии попадет в руки северокорейцев, для нас это будет огромной потерей», — подчеркивает baga***.

«Сердце кровью обливается, но оружие не дадим», — пишет geeg***.