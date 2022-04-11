Сеул, , 12:37 — REGNUM Спикер Национального собрания (парламента) Южной Кореи Пак Бён Сок встретился 11 апреля со спикером шведского парламента Андресом Норленом, находящимся с визитом в Сеуле. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского парламента.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, представители двух стран обсудили ситуацию на Корейском полуострове и Украине.

В ходе встречи Пак Бён Сок призвал Швецию сыграть роль в возвращении Пхеньяна за стол переговоров. В свою очередь, Норлен сообщил, что Швеция продолжит поддерживать мир и стабильность на Корейском полуострове.

Сообщается, что спикер риксдага Швеции встретился с председателем консервативной партии «Сила народа» Ли Чжун Соком, а также с депутатом от Демократической партии «Тобуро» Юн Хо Чжуном.