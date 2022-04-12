Посетивший Россию 11 апреля канцлер Австрии Карл Нехаммер назвал переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным очень жёсткими и открытыми.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию». реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Посол

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Нехаммер после обсуждения ситуации на Украине с российским президентом заявил, что «это не было дружественным визитом».

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На его приезд в Россию отреагировали пользователи соцсетей.

«А зачем ты вообще приезжал? Чего хотел?» — такой вопрос задал бы Нехаммеру при встрече подписчик группы в телеграм-канале, посвящённой спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

«Он думал, приедет, и мы сдадимся», — иронизирует Антон.

«Зачем ездил-то вообще?..» — спрашивает Илья В.

«А на что он надеялся? Поверил в свои силы», — подчеркнул Андрей.

«Нехаммер, наверное, хотел Москву посмотреть», — шутит Денис В. «Командировку просто в Москву выбил», — поддержал шутку Андрей.

«Я не понимаю… Зачем он приезжал, что нужно???» — комментирует Елена К.

«Торги за «Азовсталь» пошли не по плану?» — спрашивает Алёна.

«Кто бы сомневался!!! Не прогнёте нашего президента!!!» — убеждена Татьяна Н.

Bundeskanzleramt.gv.at Карл Нехаммер

«Поехал «поучить варваров», а ему указали его место», — пишет ещё один пользователь. «Понял, что за газ рублями придётся платить», — добавляет его собеседник.

«С ультиматумами приехал? Расстроился, что ультиматумы не приняли? Ну и все, отправляйся домой!» — обращается к канцлеру Австрии Vae V.

«Время только отнимают у нашего президента», — считает Юлия.

«Зря на проезд потратил деньги», — шутит Роман.

«Он думал, приедет, погрозит пальчиком, и Путин испугается. Поздно они опомнились», — ответил Николай.

«Нехаммер, это тебе не переговоры со всякими-разными, которые тебе улыбаются за бакс! Это человек, который отстаивает интересы своей страны! Конечно, тебе не понравится!» — эмоционально высказался ещё один пользователь.

«Пугать приехал? Поезжай назад!» — подытожил обсуждение Виктор Б.