Даже если Европейский союз откажется от российских нефти и газа, это не заставит Россию остановить спецоперацию на Украине. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 11 апреля заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам заседания совета Евросоюза в Люксембурге.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Давайте без иллюзий: если прекратить импорт газа и нефти сегодня, то в ближайшие недели это не остановит российскую армию», — сказал он.

Заявление Борреля обсудили читатели телеграм-канала «Open Ukraine| Украина». Многие участники обсуждения с юмором указали на то, что европейские политики начали «о чем-то догадываться».

«Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что, по его оценке, возможный отказ ЕС от нефти из РФ не остановит российскую армию на Украине. Зато остановит европейскую экономику», — не без иронии написал автор телеграм-канала «Open Ukraine| Украина».

European Parliament Жозеп Боррель

«То отказываются, то задний ход. Совсем запутались, бедняжки», — пошутил 23 43.

«Что вы говорите? Правда?» — с сарказмом поинтересовался Макс.

«Дошло что ли?» — спросила Mariya D.

«Да, осознали», — добавила Vika M.

«Пчелы начали что-то подозревать», — смеется Галина.

«Мысль не новая, но здравая», — отметил papa v kabake.

«Мозги начинают включать», — не без сарказма комментирует Наталья П.

«Медленно у них Wi-Fi работает. Медленно…» — пошутил Илья.

«Обрушьте экономику Германии и весь Евросоюз лопнет как мыльный пузырь!» — добавил Михаил В.

«Так — включается задняя», — смеется один из участников обсуждения.

«То есть они намеренно тормозят экономику Европы. Браво! Аплодируем стоя! Перемога (победа — А. Ц.) в кубе!» — написала Katrina N.

«Так отлично! Остановите свою экономику и потом с протянутой рукой (если успеете не протянуть ноги) на поклон за подаянием в виде хлебушка к России», — пишет не без сарказма SB.

«Им же ещё в 2014 году после Крыма сказали, что людей на деньги не меняем», — напомнил Vadim.

«В ставке Гитлера все малахольные. Всё по классике», — добавила Ирина В., напомнив цитату из фильма «В бой идут одни старики».

«Мозг встаёт на место», — с сарказмом отреагировал Константин.

«А Боррель согласовал свои высказывания со своими хозяевами?» — поинтересовался Fevriii.

«А то ведь хотел решения конфликта военным путём», — напомнила недавнее заявление Борреля Ekaterina S.

«В Европе… все еще только начинается…» — пишет Андрей.

«Необходимо отказаться Европе от нефти и газа. Немедленно!!! Нужно выбить себе глаз, чтоб у тещи зять кривой был!!!» — пошутил «Геолог».

"Ну по ходу пора нашим газопроводам внезапно сломаться на месяцок. Всем разом!» — смеется Rina.

«Переобулся», — иронизирует Elena D.

«Допетрил (понял — А. Ц.). А мы против [того, чтобы] поддерживать их промышленность своим дешевым газом! Только нас не слышат! Хочу видеть их мир в развалинах!» — добавил 777.

«Если покупать как можно больше российской нефти, то нам ничего не останется для заправки танков и спецоперация завершится. Но… это не точно», — пошутил Papi RUS.

«Какая хорошая отмазка, чтобы не отказаться от нефти нашей», — с сарказмом подытожил «Не беси».

Читайте также: «Ничего себе дипломатия!» — Боррель пожелал военного разгрома РФ на Украине