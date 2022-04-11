Намерение Великобритании поставить Киеву новые противокорабельные ракетные комплексы, а также 120 единиц бронетехники вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 11 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

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"Коричневый туман над Европой. Все вертикальные верхи поражены коричневатой чумой. Но я надеюсь, что европейские народы ещё можно спасти от этой заразы. Хотя спасаться придётся им самим», — подметила Лия Л.

Многие пользователи пришли к выводу, что не осталось никаких сомнений в том, что Великобритания поддерживает неонацистский режим, установившийся в Киеве, и пичкает его вооружением, чтобы оно было применено против русских.

«Европа раскрыла свою истинную сущность, скинула с себя овечью шкуру», — указывает Игорь П.

«Вот вам и раскрывается истинный лик Великобритании. Во время пандемии у них денег не было, чтобы поддержку оказывать населению. Бахнул энергокризис? Опять-таки денег для простых людей нет. А как спонсировать нацизм на Украине — это всегда пожалуйста! Фашистская это страна, оказывается, — Великобритания!» — написал Владимир Т.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Некоторые комментаторы отмечают, что Великобритания действительно может поставить на Украину вооружение, но не факт, что оно окажется новым, как заявляет Лондон.

«Старьё сливают, а сами будут перевооружаться новым американским оружием. Да и управлять этим вооружением некому на Украине, разве что сами натовцы будут. Но это маловероятно, я думаю», — пишет Hedgehog I.

Часть людей сомневается в том, что низкоквалифицированные украинские военные сумеют управиться с новейшими образцами западного вооружения.

«Если я правильно всё понимаю, этими ракетами надо учиться управлять, а украинские военные наверняка никогда не учились их применению. И кто тогда управлять ими будет? Военные НАТО, что ли? Ну тогда война с альянсом начинается на украинской земле, иного варианта я не вижу», — пишет Олег Х.

Ряд пользователей уверены, что западные поставки вооружения, как и раньше, по традиции окажутся в качестве трофеев у народных милиций республик и Вооружённых сил Российской Федерации.

«Скоро западного вооружения у армии Донбасса будет больше, чем у бандеровцев. Всё, что поставляется нацикам, неминуемо оказывается в руках ополчения», — написала Мадина Г.

«Всё равно ополченцам Донбасса достанется. А нацики из Киева кредиты будут платить в Великобританию. Помощь-то явно не безвозмездная», — поделилась своим мнением Алла Д.

Отдельные комментаторы отмечают, что это вооружение может и не добраться до рук украинских неонацистов.

«А дойдут ли они до места? Даже если дойдут, успеют ли их распаковать? Третьего дня словаки поставили ВСУ комплексы С-300. Так их тут же раскатали российские войска. Всё видим, всё знаем», — подметила Марина Ш.

«Это вооружение станет дополнением к той груде металлолома, в который превратилось оружие с предыдущих поставок», — предрекает Alex G.

Напомним, 9 апреля пресс-служба премьер-министра Соединённого Королевства Бориса Джонсона сообщила по итогам встречи главы британского правительства с президентом Украины Владимиром Зеленским о том, что Великобритания намерена поставить Киеву новые противокорабельные ракетные комплексы, а также 120 единиц бронетехники.