Украинские боевики обстреляли поселок Донецкий в Луганской Народной Республике, сообщает 7 апреля представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Подробности в материале: Украинские боевики обстреляли поселок Донецкий в ЛНР
О героических действиях инспектора – водителя взвода военной полиции, ефрейтора Евгения Олькова в ходе специальной военной операции Вооружённых сил (ВС) России по денацификации Украины рассказали 7 апреля в Минобороны РФ.
Об этом: В Минобороны России рассказали о подвиге ефрейтора Олькова
О героических действиях механика-водителя десантно-штурмового взвода рядового Ивана Юртаева в ходе специальной военной операции Вооружённых сил (ВС) России по денацификации Украины рассказали 7 апреля в Минобороны РФ.
Американская газета The New York Times признала подлинность видеозаписи с убийством раненых российских военных украинскими боевиками.
Читайте подробнее: NYT подтвердила подлинность видео расправы боевиков ВСУ над военными России
О героических действиях командира инженерно-десантной роты капитана Александра Романова в ходе специальной военной операции Вооружённых сил (ВС) России по денацификации Украины рассказали 7 апреля в Минобороны РФ.
Якутия отправит в Донбасс официальную делегацию
Представители Якутии намерены оказать конкретную помощь Донецкой и Луганской Народным Республикам в строительстве мирной жизни. Для того, чтобы определить, в чём эта помощь будет заключаться, делегация республики отправилась в Донецк.
Гуманитарный груз весом 7,5 тонны отправлен из Якутии в Ростов-на-Дону для жителей Луганской Народной Республики. Помощь в виде продуктов питания, товаров первой необходимости и предметов личной гигиены собрали волонтёры.
О героических действиях командира роты капитана Ивана Пахомова в ходе специальной военной операции Вооружённых сил (ВС) России по денацификации Украины рассказали 7 апреля в Минобороны РФ.
Депутат Европарламента усомнилась в «официальной» версии событий в Буче
Версия киевских властей о событиях в Буче вызывает большие сомнения, заявила 6 апреля на заседании Европарламента депутат от итальянской «Лиги» Франческа Донато.