Продолжается специальная военная операция России по денацификации и демилитаризации Украины.

Россия придерживается обозначенного ранее президентом Владимиром Путиным курса, несмотря на непрекращающийся поток санкций со стороны США и Европы и поток фейков со стороны западных и киевских пропагандистов.

Подробности о том, как продвигается спецоперация, — в трансляции ИА REGNUM.