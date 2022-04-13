Жители Южной Кореи обсудили предстоящую встречу избранного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля с экс-главой государства Пак Кын Хе.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно информации южнокорейских СМИ, 12 апреля избранный глава Южной Кореи посетит Тэгу, где встретится с бывшим президентом страны Пак Кын Хе.

Известно, что встреча была организована заместителем главы переходного комитета Юн Сок Ёля и помощником Пак Кын Хе.

На этой неделе избранный президент Южной Кореи отправится в региональную поездку, в ходе которой Юн Сок Ёль намерен ознакомиться с предложениями представителей регионов по проектам сбалансированного развития и отразить их в своей политике.

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Ряд экспертов предполагают, что в ходе встречи Юн Сок Ёль может пригласить Пак Кын Хе на церемонию инаугурации, которая пройдет в Сеуле 10 мая.

Верховная прокуратура Республики Корея Юн Сок Ёль

Напомним, что в 2016 году Юн Сок Ёль выступал главным обвинителем в деле Пак Кын Хе, которое привело к импичменту, отстранению от должности и тюремному заключению.

Юн неоднократно заявлял о своем желании навестить экс-президента и принести ей свои извинения за проведение расследования, несмотря на то, что он выполнял свою работу.

Официальное интернет-представительство президента России Пак Кын Хе

«Он же не будет угрожать Пак Кын Хе при встрече?» — интересуется dooy***.

«Он явно не в своём уме», — считает cmss***.

«Юн, ты должен встать на колени и извиниться», — требует jaso***.

«Что может Юн сказать человеку, которого он посадил в тюрьму и который оттуда вышел?» — вопрошает wcbr***.

«Вы молодцы, что решились на такой шаг! Пожалуйста, сделайте всё возможное, чтобы сохранить страну такой, какая она есть. Я верю в вас, Юн Сок Ёль!» — пишет por0***.

«Президент Пак, поругайтесь на Юна, когда он к Вам придет!» — просит yyj5***.

«Пожалуйста, сделайте всё возможное, чтобы восстановить честь экс-президента Пак», — уговаривает skje***.

«Если бы Пак принесла свои извинения с самого начала и ушла бы в отставку, то она могла и не попасть в тюрьму», — предполагает lill***.

«Я искренне надеюсь, что эти двое хорошо побеседуют, помирятся и будут работать над развитием нашей страны, включая расследование в отношении нынешнего правительства на предмет возможной коррупции», — надеется halo***.

«Интересно, как Юн сплотит нацию, если уровень его поддержки падает?» — интересуется cwsu***.

«Это будет нелегко. Однако давайте отбросим эмоции и объединим усилия, чтобы свободная и демократическая Республика Корея сделала рывок вперед!» — призывает dong***.

«Не нужно встречаться с Пак Кын Хе. Не позволяйте себя одурачить!» — требует disn***.

«И что дальше?» — не понимает halo***.

«Есть ли в этой встрече смысл?» — недоумевает hgh1***.

«Пак — бывший президент, а Юн — вступит в полномочия только в следующем месяце. Вы не должны вмешиваться в выборы мэра города Тэгу!» — требует 1009***.