Сеул, , 11:49 — REGNUM Избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль отправится на следующей неделе в региональную поездку. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пэ Хён Чжин.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 대한민국 대법원

По её словам, избранный глава государства намерен ознакомиться с предложениями представителей регионов по проектам сбалансированного развития, отразив их в своей политике.

Подробный маршрут, включая города и даты, будет объявлен позже.

Сообщается, что Юн Сок Ёль может встретиться с бывшим президентом страны Пак Кын Хе, которая живет в Тэгу.

«Данный вопрос, безусловно, обсуждается, однако окончательное решение ещё не принято», — сказала пресс-секретарь.