Уже давно понятно, что Украина ведёт широкомасштабную информационную войну против России. На передовой — пропагандисты и фейкомёты различных мастей, которые не гнушаются использовать самые подлые методы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинец

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

Помимо неонацистов и фейкомётов, есть ещё третья категория украинских «воинов». Это озлобленные вандалы, ополчившиеся против всего, связанного с Россией. Доходит до абсурда. Одним из самых главных врагов для себя и своей «культуры» они посчитали… жившего в XIX веке всемирно известного поэта Александра Пушкина.

На сегодняшний день известно, что на Украине снесли уже три памятника русскому поэту — в Тернополе, Мукачево и Ужгороде. Также по соцсетям распространяется фото памятника Пушкину, раскрашенного вандалами в цвета украинского флага. Авторы постов утверждают, что это памятник в Черкассах.

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«Что им Пушкин-то сделал?» — неприятно удивлён действиями украинцев подписчик телеграм-канала, посвящённого спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

«Уж не знают, что делать, от слабости это», — убеждена Ольга.

«Ну они в этом спецы — раненых убивать, трупы репостить и памятники рушить. Вандалы», — возмущён Василий В.

Сожжение книг в нацистской Германии на берлинской площади Опернплац 10 мая 1933

Пользователь Михаил считает, что люди, осквернившие памятник, — дикари.

«Живу в Одессе, и мне стыдно за этих ***», — комментирует Вова.

«Война с теми, кто не может дать сдачи. Это стиль Украины. Девушку на улице побить, снаряды в мирных кинуть», — пишет Мурад Г.

«Был бы жив Александр Сергеевич, представляю, какое бы стихотворение он написал», — отметил Алексей.

«Воюют с памятниками и стариками», — выразила своё мнение Олеся.

«Как же это низко», — подчёркивает Сергей Б.

«Я в шоке. Стыдно, братцы, стыдно…» — комментирует Антон.

Высказалась про вандалов с Украины и пользователь с ником Sasha: «Их сил хватает лишь на войну с женщинами, детьми, пленёнными военными и памятниками».

"Только и способны — бороться с памятниками, издеваться над пленными, мстить старикам и прикрываться мирными жителями…» — пишет Оливер.