Заявление официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова о том, что киевские власти попытались эвакуировать главарей нацистов из Мариуполя по морю, но Военно-морской флот России сумел подбить сухогруз и вынудить боевиков подчиниться, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 10 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Министерство обороны Российской Федерации Флаг ВМФ

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«Умнички! Не оставляйте ни единого шанса фашистам!» — пишет Наталия С.

Многие пользователи удивились тому, в каком, оказывается, отчаянии пребывают украинские неонацисты, находящиеся в окружении российских войск.

«Сдаётся мне, думали, не откроют огонь на поражение. Не угадали. Вообще, непонятно, на что рассчитывали. Очевидно, что дела у нациков совсем плохи, раз они самоубийственные попытки бегства совершают. Лучше бы уж просто вплавь, а тут на посудине!» — пишет Кирилл Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что бежать, очевидно, намеревались не рядовые бандеровцы, а какие-то высокопоставленные шишки нацистов.

«Да что же там за птица такая засела? Вертолёты, пароходы на убой шлют. Кто там спрятался такой важный?» — интересуется Юрий М.

«Какие же важные персоны заблокированы в составе «Азова» (организации, деятельность которой запрещена в РФ)? Столько попыток их вытащить предполагается. Прямо диву даёшься», — подметила Ольга И.

Часть людей предполагает, что российские моряки могут обнаружить на судне не просто украинских националистов, но и представителей фашистского интернационала, находящихся на службе, к примеру, в НАТО.

«Нацистам пофиг на своих нацистов. Натовцев ещё хотят вытащить: столько вертолётов угробили! Но остальным придётся ждать русского солдата», — считает Алексей И.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Русская армия

Ряд пользователей указывает на то, что эти отдельные попытки уйти от ответственности будут пресекаться, а значит, Киев не будет предпринимать серьёзных действий по деблокированию неонацистов в Мариуполе.

«Нельзя позволить никому из нацистов сбежать из Мариуполя. Все должны предстать перед судом. Либо российским, либо донецким, либо божьим. Идёт возмездие!» — написала Анастасия Л.

«Видно, там отъявленные нацики засели. Не могут себе позволить оказаться в российском плену. Спасают свои задницы. Этих бандеровцев, правда, сам Киев спасать не спешит. Расходный материал, видимо. Или, быть может, скоро подводную лодку пришлют огородами», — предполагает Вадим П.

Нашлись и те, кто отмечает, что отчаянное состояние, в котором оказались украинские неонацисты, было достигнуто благодаря профессионализму и отваге союзных сил, участвующих в специальной военной операции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Операция Z

«Удивительно, но новая тактика наших союзных сил по постепенному неторопливому освобождению Мариуполя даёт свои плоды! Нацисты уже тупо бегством пытаются спасаться. Сначала вертолёты, теперь вот корабли в дело пошли. Это показатель того, что совсем скоро город будет очищен от скверны. Она либо задохнётся в нашем узле, либо сдастся перед лицом неминуемой гибели. Горжусь ребятами, которые сражаются с этими отъявленными головорезами. Радостно видеть, что наших парней даже адские псы боятся», — пишет Антон В.

Напомним, 10 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил на брифинге о том, что киевские власти попытались эвакуировать главарей нацистов из Мариуполя по морю, но Военно-морской флот России сумел подбить сухогруз и российские моряки вынудили боевиков подчиниться их приказам.