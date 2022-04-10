Париж, 22 июня, 2017, 12:53 — ИА Регнум.

Бывший директор по связям с общественностью «Демократическое движение» (MoDem) Мэттье Ламарр дал показания 22 июня в качестве свидетеля в рамках расследования практики трудоустройства членами этой партии помощников в Европейском парламенте, сообщает Le Figaro.

Такая информация поступила от источника, близкого к следствию.

Будучи трудоустроенным в качестве помощника евродепутата Жан-Люка Беннамиа, он получал оплату из фондов ЕС с декабря 2010 по ноябрь 2011 года. При этом заявил, что так и не выполнял никаких обязанностей непосредственно для Беннамиа.

Напомним, во Франции проходит расследования практики трудоустройства членами различных партий помощников для работы депутатов в рамках Европарламента. Начало следствия уже привело к отставке нескольких министров в правительстве премьер-министра Эдуара Филиппа.

Так, 19 июня в отставку ушел министр регионального развития Ришар Ферран, который оказался в центре скандала с «неэтичной» операцией с недвижимостью в пользу своей супруги несколько лет назад. Затем, 20 июня не включать ее в состав нового правительства попросила глава Минобороны Франции Сильви Гулар.

В свою очередь, 21 июня со своих постов ушли глава Минюста Франсуа Байру, а также секретарь по делам ЕС Мариэль де Сарнез, в результате чего в правительстве страны не осталось ни одного члена правоцентристской партии «Демократическое движение».