Исправление словосочетания «dear russians» (дорогие русские) на «dead russians» (мёртвые русские) стал рекомендовать осуществить онлайн-переводчик Google Translate. С этой странностью столкнулись пользователи интернета, которые оставили свои комментарии об этом 10 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Гидра

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"Война, на самом деле, США против России, а Украина здесь — всего лишь разменная монета», — считает Маруся К.

Многие пользователи пришли к выводу, что это не что иное, как проявление фашизма. Граждане уверены, что таких странных совпадений быть не может, потому что до начала специальной военной операции России на Украине Google не предлагал «дорогих русских» исправить на «мёртвых».

"Нет-нет, что вы! Это не информационная война! Это так, выдумки, промытие мозгов кремлёвской пропагандой. Не верьте! Рус, сдавайся, командиры тебя предали. В плену тебя ожидает тёплая еда и горячий чай», — иронизирует Виктор У.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русофобия

«И вы говорите, что фашистов нет?! Это дети фашистов, внуки фашистов. Они будут воспроизводить фашизм, пока не задушат последнего русского», — убеждена Неля М.

Некоторые комментаторы отмечают, что после таких откровений компания Google должна понести самоё жёсткое из возможных наказаний в России.

«Ох, чую я, что Google скоро доиграется. Роскомнадзор вентиль закрутит и не будет у Америки больше информационного влияния на Россию», — пишет Михаил С.

Часть людей предположила, что причиной всему могли стать алгоритмы, которые предлагают на замену те словосочетания, которые чаще всего попадаются в запросах поисковика Google.

«Да что вы занимаетесь ерундой? Это просто наиболее употребляемая фраза по поисковику, и сейчас таких запросов на Западе полно. Будет там Google что-то исправлять или не будет — это другой вопрос. Это всего лишь программа, там давно уже не люди работают, а алгоритмы всё автоматически делают», — поделился своим мнением Нормунд Д.

«Да и фиг с ним. Это ни на что не влияет. Он всего лишь выдаёт то, что популярно. Наверное, украинцы в патриотическом угаре пытались нагуглить мёртвых представителей русской нации. Заклацкали «гугл», ища перемоги», — предполагает Руслан Г.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кровь

Ряд пользователей указывает на то, что работа алгоритмов лишь выявила существование огромного числа фашистов, которым не терпится посмотреть на «мёртвых русских».

«А это разве нормально, что в «гугле» кто-то в гигантских масштабах ищет мёртвых граждан конкретной национальности? Что это меняет сущностно? Фашисты занимаются ровно тем, чем им и положено заниматься — разного рода гнусностями», — подметила Лена П.

«Фашизм возродился в Америке и Британии. Англосаксы распространяют фашистскую заразу по всему миру. С ней Россия, в сущности, и борется. Ну, ничего. Америка сама себя погубит очень скоро, как и Британия. Не как государство, но как центр силы. Потому что фашизм будет рано или поздно разгромлен!» — написал Илья М.

Напомним, 9 апреля пользователи онлайн-переводчика Google Translate обнаружили, что при вводе в поле для перевода с английского на русский словосочетания «dear russians» (дорогие русские) сервис выдает правильный перевод, но предлагает пользователям альтернативный вариант «dead russians» (мёртвые русские), словно при написании первого была допущена ошибка.