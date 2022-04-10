Известие о захвате украинскими националистами иностранных суден в морском порту Мариуполя вызвало масштабный отклик в социальных сетях. Люди недоумевают: как они там оказались и зачем? Очень многие считают, что судна ни в коем случае нельзя выпускать из порта. Реакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.

Иван Шилов ИА REGNUM Донецкая Народная Республика

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«Захват заложников — это терроризм. На войне — военное преступление. Весь миф про героев «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) тем самым коту под хвост», — делится мнением Константин.

«Настоящие террористы. Разоблачают сами себя, как бы США их ни пытались выставить защитниками. Империя лжи», — поддерживает Светлана.

«А что иностранные моряки делали в Мариуполе?» — вопрошает Валерия Мак.

«Леди Аугуста» ходит под флагом Ямайки, «Царевна» — под флагом Мальты, согласно базе данных судов. Но по факту ни Ямайке, ни Мальте до этих судов дела нет от слова совсем», — информирует Р.

«Несколько дней тому назад премьер-министр Болгарии заявлял, что начальник военной разведки страны находится в Мариуполе для решения проблемы Цесаревича. Да, видно, не решил», — рассуждает Александр Лебедев.

«Что делали два иностранных судна в порту осажденного города? Что или кто мешает сжечь эти суда со всем барахлом?» — спрашивает Сергей Кудасов.

«А что эти суда там делали? Зачем вошли в порт города, где идут боевые действия? Может, для эвакуации своих граждан, которые воюют за Украину?» — развивает тему Евгений.

Константин Богаевский. Мариупольский порт

«Суда не случайно там оказались. Идет уже месяц операции. Все, кто там находился, уже давно покинули порт. И нет там никаких заложников. Это всё похоже на инсценировку с целью вывода инструкторов НАТО и нацистов», — считает Константин Г.

«Куда смотрит ООН? А что там с иностранными заложниками? Шарашкина контора, а не организация!» — замечает Л.

«Сейчас патроны кончатся — начнут белыми флагами махать, и при допросе опять выяснится, что никто не стрелял, они тут все случайно», — рассуждает В.

«Они солидарных с ними захватывают? Агония», — иронизирует Андрей Рубаков.

«При выходе этих иностранных судов с акватории Азовского моря, в будущем, следует их, суда, тщательно проверять на наличие на них нациков, которые пытаются покинуть этот котёл. На вертолетах не получилось, сухогруз также не увенчался успехом. Теперь будет попытка на этих судах. Этого допускать нельзя, это жирные головастики, которые способны поставить в позу раком как весь Запад, так и всё НАТО», — поделился мнением Евгений Коыжанов.

«Не отпускать! Категорически», — соглашается Евгений Горелов.

«Слишком с ними цацкаются… Это теперь законные военные цели, которые подлежат теперь уничтожению… Жизни наших солдат бесценны и несравнимы с возможными потерями на судах от действий одурманенных фанатиков… Такова суровая реальность и правда войны… Хирург не рассуждает о «членовредительстве», когда удаляет раковую опухоль… Законы гуманизма в условиях войны имеют специфику (это отдельная и сложная тема)», — замечает Леонид.

«Похоже, западный мир это устраивает. Для правительств его стран главное, чтобы как можно больше русских погибло, а как — неважно. Они восемь лет геноцид русских в ДНР в упор не замечали, а теперь — и подавно!» — считает П.

«Скорее всего, это очередная попытка вывезти наемников из «Азовстали». Этих бы живыми взять. Многим бы на Западе открыли глаза залитые г…», — считает Алексей Шишкин.

«Загнанные в угол крысы, они опасны, аккуратнее работайте братья, берегите себя!» — напутствует российской армии Владимир.

«Лишить суда хода, и пусть сидят. Нацелить на суда 100 500 видеокамер и показывать всему миру, как свидомиты заложников потрошат. Тот же Израиль поступил бы именно так — они не ведут переговоры с террористами», — предлагает Игорь.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что отступающие из Мариуполя украинские националисты захватили два иностранных судна («Царевна» и «Леди Аугуста»), заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, националисты удерживают экипажи этих судов в заложниках и ведут огонь с палуб из 120-мм минометов, различных типов гранатометов и стрелкового оружия.

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