Заявление официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова о том, что, помимо украинских военных и боевиков из националистических батальонов, в Мариуполе воюют европейские наёмники, которых удалось вычислить благодаря перехваченным переговорам, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 10 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

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"Только в плен не берите», — просит Vladimir K.

Многие пользователи пришли к выводу, что иностранцы, прибывшие в Мариуполь ради того, чтобы убивать русских, не должны вызывать никакого сожаления со стороны наших военных.

«А чего с ними сюсюкаться? Пришли убивать славян? Значит, понимают, что в ответ будут мочить их. Кто к нам с мечом придёт, тот от меча и погибнет», — написала Марианна А.

Некоторые комментаторы отмечают, что уничтожение иностранной группировки отвадит подражателей от намерения приехать на Украину.

«Вот когда трупы опознают после взятия завода и пригласят дипломатов, чтобы те отправили тела на родину закапывать, широко освещая в прессе, вот тогда Европа и подумает, отправлять или нет мясо и оружие на утилизацию. Истребив всех, кто там засел, сломаем дух остальных. И это крайне важно», — считает Алекс К.

Часть людей полагает, что иностранные наёмники — очень ценный товар, который стоило бы поиметь в целости и сохранности.

«Наёмников с Запада лучше брать живыми. Они очень интересные вещи могут рассказать и стать ценным товаром, когда о них вспомнят хозяева», — отмечает Арсений В.

«Во вновь создавшейся ситуации, когда НАТО стало в открытую поддерживать Украину, настало время применить самые жёсткие методы, чтобы выкурить засланцев. Пускай они расскажут, с какой целью приехали и почему именно к неонацистам», — пишет Виталий К.

Michał Zieliński Солдаты НАТО

Ряд пользователей указывает на то, что интервью иностранных наёмников, взятых в плен, которое будет показано всему миру, поможет этому самому миру осознать масштабы той угрозы, которую несёт коллективный фашистский Запад.

«Иностранцы должны потом всему миру поведать, зачем они пришли в Мариуполь и кто их послал. Весь мир должен стать свидетелем. И не важно, что на Западе придумают тысячи отговорок. Главное, что весь остальной мир поймёт, что собой представляет коллективный Запад и на какие гнусности он готов пойти», — подметила Лена М.

«Интересно, если среди этих иностранцев выловят французов, это приведёт к проигрышу Макрона на выборах во Франции или наоборот? Просто я пока не понимаю, как европейские люди относятся ко всему, что происходит на Украине. Я боюсь, что на той стороне давно уже фашисты», — поделился своим мнением Николай Н.

Нашлись и те, кто отмечают, что спецоперация не должна приводить к бессмысленным жертвам среди личного состава наших войск, поэтому действовать нужно аккуратно.

«Всех в топку. Хватит нежничать с этими тваринами. Парни наши гибнут, профессионалы своего дела. Нужно дать красный свет движению навстречу и окончательно стереть эту гниль с земли русской. В приоритете должны стоять наши солдаты. Миссия миссией, но не в ущерб безопасности наших парней», — пишет Анастасия Ш.

Напомним, 8 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил на брифинге о том, что, помимо украинских военных и боевиков из националистических батальонов, в Мариуполе воюют европейские наёмники, которых удалось вычислить благодаря перехваченным переговорам.