Заявление официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова о том, что анализ радиуса поражения боевой части и положение корпуса хвостовой части ракеты «Точка-У» подтверждают, что её запустили Вооружённые силы Украины с юго-западного направления от Краматорска, в котором в результате атаки на мирное население города погибло 50 человек, включая пять детей, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение об этом 9 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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"Только глупые и необразованные не смогут понять, что ракету из комплекса «Точка-У», стоящей на вооружении Вооружённых сил Украины, могли запустить только Вооружённые силы Украины», — отмечает Никита О.

Многие пользователи пришли к выводу, что не может быть никаких сомнений в том, что ракета, ставшая причиной смерти 50 человек в Краматорске, была запущена украинскими военными.

«Точка-У» есть только у Киева, по крайней мере в этом конфликте. Если ракету запустила не какая-нибудь африканская страна, у которой остались ещё с советских времён эти комплексы, то это сделала только Украина. Других вариантов тупо нет. В этом террористическом акте бандеровцы сильно просчитались», — подметил Валерий Г.

VoidWanderer «Точка-У»

Некоторые комментаторы отмечают, что с каждым часом приходит всё больше подтверждений того факта, что ракетный удар по Краматорску совершили Вооружённые силы Украины.

«А что тут обсуждать? Уже сверили серийный номер части этой ракеты с теми, что бомбили Донецк. Всё та же серия, которая числится на балансе у ВСУ. Украина совершила очередной кровавый теракт», — указывает Михаил В.

Часть людей полагает, что у данного украинского теракта была одна цель — обвинить Российскую Федерацию в уничтожении мирного населения на подконтрольных Киеву территориях.

«Опять как в Буче. Провокация шита белыми нитками. Украина объявляет эвакуацию, собирает людей на вокзале и ударяет по ним. Точно знали, куда бить. Точно знали, когда, и точно знали, какой будет результат. Вот интересно, когда ополченцы Донбасс отобьют, ВСУ по западенцам так же будут лупить? Совсем скоро узнаем», — написал Денис П.

Официальное интернет-представительство президента Украины Украина. Буча

Ряд пользователей указывает на то, что коллективный Запад сразу же нашёл виновника этого массового убийства, не дожидаясь даже каких-либо доказательств.

«А всем плевать. Западу неважно, кто ракету запустил. Они в любом случае обвинять будут Россию. Делала она это или нет. Всем же очевидно. Это та же история, что и с «Боингом», который сбили в ДНР. Кто сбил? Какой ракетой? Из какого комплекса? Да плевать там на Западе, только Россия у них одна на уме. Правда им не нужна», — считает Мартин О.

Нашлись и те, кто призвали российские власти не допустить информационного доминирования противника хотя бы на территории России.

«Как и в случае с Бучей, у России нет шансов в этой информационной войне с Западом. Там стены информационные такие выстроены, что против них не попрёшь. Главное, я считают, чтобы наши люди были в курсе того, кто на самом деле убивает людей в Донбассе. Чтобы были представлены общественности все доказательства, чтобы все эксперты высказали своё мнение, чтобы никто ни от кого ничего не утаивал. Это важно. Это самое важное», — поделился своим мнением Геннадий Г.

Напомним, 8 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил на брифинге о том, что анализ радиуса поражения боевой части и положение корпуса хвостовой части ракеты «Точка-У» подтверждают, что её запустили Вооружённые силы Украины с юго-западного направления от Краматорска. В результате атаки на мирное население города погибло 50 человек, включая пять детей, а также около сотни людей получили ранения.