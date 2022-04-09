Решение Роспотребнадзора изъять часть товаров Kinder в связи с поступившей информацией о вероятном заражении партии этой продукции сальмонеллой (Salmonella Typhimurium) вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 9 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

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"Киндер с сюрпризом. Вот чем наших детей кормят, скоты!» — возмущается Артём Ф.

Многие пользователи уверены, что пора России более пристально следить за качеством продукции, поступающей из Европы.

«Российскому руководству надо срочно выставить заградительные кордоны на пути европейской продукции в Россию. Следует наладить тотальный досмотр с лабораториями, чтобы выявлять разного рода опасности, которые стоят в себе товары из Европы», — требует Кирилл Р.

«Интересно. А сколько до этого экспортировали вредного с Запада и Европы? И не говорите, что там за столько лет не было чего-то такого же вредного. Было, просто у нас предпочитали такие вещи не выносить в общественность, а то ведь «партнёры» обидятся», — пишет Николай К.

Некоторые комментаторы отмечают, что и ранее случались подобные случаи, когда продукция из Европейского союза не соответствовала требованиям безопасности.

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«А ещё про нас говорят, что у нас там что-то некачественное. Смотрите! В Европе детей всяким дерьмом травят!» — указывает Мария О.

«Европейское качество — это миф. Как и европейское право, кстати. Говорят одно, делают важный вид, создают маркетинговую компанию, а затем втюхивают какую-нибудь гадость», — отметил Станислав Б.

Часть людей полагает, что российским гражданам следует более настороженно относиться к иностранной продукции, за производством которой не может в полной мере уследить российское руководство.

«А я всегда говорил, что нет ничего лучше простых и надёжных производств по типу тех, которые были сформированы во времена Советского Союза. Никаких сбоев быть не может, потому что система отточена идеально. Кто знает, какие там нормы эти иностранные производства на территории России соблюдают, а какие нет. Один раз в год проверят и забудут. А там, глядишь, и сальмонелла зародиться может», — подметил Валерий Г.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Московская кондитерская фабрика «Красный Октябрь»

Ряд пользователей указывает на то, что пора России дать возможность продукции из Белоруссии завоевать сердце российского народа.

«Только свои товары! Только свои! Ещё из Белоруссии товары брать можно. Там вообще вышка по качеству! Если сгущёнка, то точно такая, какая она и должна быть. Строго по рецепту советскому! Надо был более разборчивым в выборе продуктов. «Партнёры» наши заграничные стали совсем какие-то ненадёжные», — поделился своим мнением Николай В.

Напомним, 8 апреля на сайте Роспотребнадзора была опубликована информация, согласно которой из оборота в России будут изъяты товары Kinder из-за возможного заражения партии этой продукции сальмонеллой (Salmonella Typhimurium). Поясняется, что ведомство получило соответствующую оперативную информацию по международным информационным системам (Европейская система быстрого уведомления по качеству продуктов питания и кормов — RASFF, а также по международной сети органов по безопасности пищевых продуктов — ИНФОСАН). Ранее случаи заражения сальмонеллой из-за этой продукции были зарегистрированы в Европе.