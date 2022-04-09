Решение Европейского союза утвердить пятый по счёту санкционный пакет против Российской Федерации из-за ситуации на Украине, включающий запрет на импорт угля из России, а также на заход в порты ЕС судов под флагом РФ, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 9 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тьфу

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"Пятый, шестой, седьмой… да хоть двадцать пятый! Нас не запугать. Россия плевала на ваши санкции. Уже пакет с пакетами переполнился», — пишет Пётр П.

«Ага, конечно. Запрет на доступ российских судов в европейские порты? И это при том, что продовольственные и медицинские товары не в счёт. У них на всё есть исключения. Переобуваются так, как им выгодно. А по сути, от санкций в реальности толку никакого нет», — поделилась своим мнением Любовь М.

Многие пользователи пришли к выводу, что зафиксированные в этом пакете санкции против России будут обходиться на раз-два.

«Это всё только по документам. Господи, ну войдёт какое-нибудь судно с флагом Панамы-пижамы. Ну, напишут бумажку, мол, уголь из Китая. Это так же Киев донецкий уголь и российский газ получал столько лет. Были у нас белорусские апельсины — значит, будут в Германии индонезийские песцовые шубы», — указывает Сергей Е.

Некоторые комментаторы уверены, что Европа исчерпала все свои возможности по введению санкций против Российской Федерации

«Была бы сила у них — реально бы могли нанести ущерб России. А так — откусывают, покусывают и тявкают. Смешно даже уже», — отмечает Неля М.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шавки. Евросоюз

Часть людей считает, что санкции против России выглядят уже попросту нелепо и полностью дискредитируют тех, кто их вводит.

«Да уже всем плевать на эти санкции от слова «совсем», — считает Сергей С.

«Это называется «санкционный угар»… очень похож на угар алкоголический, который, как правило, заканчивается капельницей и лекарствами», — подметил Александр Л.

Ряд пользователей указывает на то, что с наступлением новых холодов вся эта санкционная истерика прекратится.

«Ничего-ничего. «Лето красное пропела, оглянуться не успела, как зима…». Классика тем хороша, что во все времена актуальна. Как они извиняться-то будут, когда осень с зимой нагрянут?» — задаётся вопросом Жанна Ч.

Нашлись и те, кто считают необходимым руководству Российской Федерации начать по-серьёзному отвечать на акты агрессии со стороны Евросоюза.

«Пора бы и в ответку что-нибудь такое запустить, чтобы запрыгали там как ужи на сковороде», — предлагает Валентина Г.

«А почему мы не можем не просто ответку, а свои 500 санкций им объявить? Мы-то выкрутимся, у нас есть своё сырье, наладим технологии и производства. А вот в Европейском союзе пускай хлеб без соли доедают, и дальше пусть прогибаются томно перед американцами под аплодисменты возмущённого своего народа. Вот потеха-то будет!» — написал Олег К.

Напомним, 8 апреля официальный журнал ЕС распространил заявление, согласно которому Европейский союз утвердил пятый по счёту санкционный пакет против Российской Федерации из-за ситуации на Украине, включающий запрет на импорт угля из России, а также на заход в порты ЕС судов под флагом РФ.