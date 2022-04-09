Пресс-релиз продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), согласно которому мировые цены на продовольствие в марте 2022 года достигли рекорда 1990 года — момента начала контроля средних значений индекса продовольственных цен (ИПЦФ), вызвал бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии по этому поводу 9 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Уильям Пауэлл Фрайт. Бедность и богатство. 1888

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"Бедные стали беднее, а богатые ещё богаче. Впрочем, как и всегда», — считает Наталия П.

Многие пользователи пришли к выводу, что нет никаких сомнений в колоссальном влиянии антироссийских санкций на мировые продовольственные цены.

«Вот что санкции-то животворящие делают! ЕС ещё и от нашего газа и нефти хотят отказаться. Или уже отказались. Я, быть может, чего-то не улавливаю, но могу сказать одно — на пользу им это не пойдёт», — уверена Юлия А.

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия в этой ситуации занимает куда более выгодное положение, нежели те страны, которые смертельно зависимы от поставок продовольствия из-за рубежа.

«Рубль продемонстрировал сильную устойчивость. Путин сейчас настаивает на том, чтобы за газ платили в рублях, чтобы поддержать валюту. Посмотрим, что произойдёт. Видится мне, что план по удушению экономики России вышел боком Западу», — поделилась своим мнением Лариса К.

«Пусть и дальше растут. Мы в России с голоду не помрём, а на Запад надо или не продавать, либо же продавать булку хлеба по цене «Мерседеса». Если население англосаксонских стран желает своего сокращения, то я, собственно, не против», — отмечает Эрик Т.

И. Машков. Снедь московская. Хлебы. 1924

Часть людей уверена, что рост цен на продовольствие в мире можно было бы затормозить, если бы того вдруг захотели главы крупнейших государств.

«Самое грустное, что повышения цен на продовольствие можно было избежать. Европа и США ввели санкции, которые сделали больно всем. Могли бы просто не бездумно пытаться завалить Россию санкциями, а действовать вдумчиво, как и решила действовать Российская Федерация», — указывает Нелли Б.

Ряд пользователей начал подозревать, что оголтелые и саморазрушительные антироссийские санкции применяются не для того, чтобы вогнать российскую экономику в состояние кризиса.

«Санкционный тарантас увяз в грязи. Неэффективность санкций постепенно начинают признавать первые лица США и ЕС. Заявления Байдена о «долларе по 200» вызвали лишь недоумение и смех. Даже откровенно русофобский британский журнал The Economist удивлённо говорит, дескать, экономика России поживает «лучше, чем вы думаете». И на фоне всего этого мы видим, как весь мир постепенно скатывается в продовольственный кризис. Может быть, ради этого всё и затевалось?» — задаётся вопросом Лариса К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Диагноз

Нашлись и те, кто уверены, что коллективный Запад пытается создать мировой продовольственный кризис, чтобы капиталисты могли сбросить тяжесть накопившихся противоречий и завладеть ещё большим количеством капитала.

«Это война богатых против бедных, но людей постоянно убеждают в том, что у них и части богатых есть некий общий враг, и поэтому надо сплотиться против него. Людей буквально убеждают в том, что им нужно реже мыться, чтобы солидаризироваться с Украиной. С каждой своей новой реинкарнацией фашизм принимает всё более и более извращённые формы», — отметил Александр З.

Напомним, 8 апреля на сайте продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН был опубликован пресс-релиз, согласно которому мировые цены на продовольствие в марте 2022 года достигли рекорда 1990 года — момента начала контроля средних значений индекса продовольственных цен.