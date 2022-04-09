* запрещённая в России организация

Служба безопасности Японии убрала украинский националистический батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из справочника по международному терроризму за 2021 год.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«Мы сожалеем, что батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был обозначен как неонацистская организация в справочнике «Международный терроризм — 2021», — отмечается в сообщении.

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Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Радио Стыдоба» и «Операция Z».

«Пригласите их к себе в Японию! Только через несколько лет вас защитить от них будет некому», — отреагировала Жанна Д.

«Так Япония — колония Америки, чего удивляться?» — добавила Иринка Анатольевна.

«Значит, надо считать Японию террористическим государством. Всё просто и честно», — отметил Михаил.

«Не удивлюсь, если японцы сброс бомб на Хиросиму и Нагасаки объявят освобождением!!!» — добавила Татьяна Ф.

«С японской гордостью вылизывают…» — иронизирует Михаил В.

«Это на заметку тем, кто считает японцев умными, мудрыми и вообще народом», — отреагировал Михаил Ш.

«Разве колонии США не должны выполнять законы метрополии, в которой «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) признан нацистским? Или если нацисты против русских, то это уже не нацисты?» — недоумевает Владимир Б.

«Надо будет, то и перед США извинятся, что сами мы виноваты за Хиросиму и Нагасаки. Лицемеры», — написал Kh.

«Так скоро от «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) останется одно название. Не так важно уже», — пишет Denis V.

«Япония всегда была врагом России», — подчеркнул bm.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подготовка Японии

«Официально объявить Японию «пособником террористов» со всеми вытекающими! А «вытекающих» там весьма много, и они очень жесткие», — отреагировал Yury F.

«Современная Япония — это Табаки азиатского розлива. Там ничего не осталось от самураев», — комментирует новость Александр.

«Япония была в оси Рим-Берлин-Токио. Одни из главных нацистов. Конечно, они своих побратимов выручат», — отметила Elena V.

«Вспомнили японцы свойотряд 731, ностальгия?» — с сарказмом задумался Gieze.

松岡明芳 Бывшее место расположения 731-го отряда

«Японцам такие заявления делать вообще запрещено, эти-то такие зверства творили, немцы и финны отдыхают», — добавил FiN.

«Японцы сами те ещё нацисты, что они вытворяли во время Второй мировой войны, это жесть», — отметил Николай.

«Пусть они к вам бегут, мы только за», — добавила Ольга Б.

«Переобулись — это модно», — с сарказмом написал Николай В.

«Ну так они и русских ненавидят за то, что мы помним, как и кто их бомбил ядерными бомбами и напалмом выжигал… Сами… забыли уже…» — отреагировал Saimon.

«Ну так предоставьте им политическое убежище и забирайте к себе этот «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и наслаждайтесь. На Украине шансов на существование у них нет!» — добавил «Мурзилка».

«Кто старое помянет, тому глаз вон, а кто забудет — тому два глаза вон. Вот японцы и ослепли. Забыли, что с ними сделали их американские покровители», — пишет Елена К.

«Рабы Америки, что вы от них хотите?..» — написал Robert Г.

«Эти вообще опущенные, как та собака, что лижет палку, которой ее избивают. Это надо было американцам… [разбомбить] два города атомными бомбами, чтобы японцы их неистово полюбили. А ведь американцы всё время преподносят нам уроки», — отреагировал Лесь Л.

«Американцы их бомбили! Теперь они лучшие друзья! Делаем выводы!» — призвала Надежда.

«А практически… [всё равно] уже. Они могут как угодно бумагу марать. Но к лету это сборище нациков будет представлять сугубо исторический интерес», — отметил Alexey V.

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