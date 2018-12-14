В Китае подробно рассказали о бесчеловечных опытах японцев из Отряда 731

Харбин, Китай, , 07:16 — REGNUM В рамках Пятой национальной церемонии памяти жертв Нанкинской резни в музее Отряда 731 в столице китайской провинции Хэйлунцзян городе Харбине была представлена стена памяти преступлений, совершенных японским Отрядом 731, сообщает 13 декабря агентство Синьхуа.

Были представлены наглядные доказательства бесчеловечных экспериментов и испытаний бактериологического оружия на людях, которые проводил японский Отряд 731 во время Второй мировой войны. В общей сложности 25 экспертов представили письменные и устные свидетельства преступлений японских милитаристов, включая воспоминания родственников жертв.

«Доказательства показывают, что имели место акты зверств против человечности, совершенные японскими захватчиками», — заявил исследователь музея Отряда 731 Цзинь Шичэн.

Напомним, что Отряд 731 орудовал в сверхсекретной биологической лаборатории, созданной для испытания бактериологического оружия на людях. В этих целях похищались и подвергались бесчеловечных издевательствам китайцы, корейцы, русские и люди прочих национальностей и этносов, проживавших в то время на северо-востоке Китая и в близлежащих странах, оккупированных японскими милитаристами.

По меньшей мере 3 тыс. человек были использованы для проведения экспериментов Отрядом 731, и более 300 тыс. человек было убито японцами во время Нанкинской резни 1937 года, годовщина которой ежегодно отмечается в Китае 13 декабря.

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