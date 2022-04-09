С началом военной спецоперации по денафикации Украины произошло много событий, которые предстоит осмыслить, но кажется, бегству разномастных «звезд» и «лидеров общественного мнения» общество уже дало определение: предатели. Очередным свидетельством этого является мощная волна негодования в соцсетях по поводу оскорблений, которые позволила себе в адрес граждан России сбежавшая в Испанию телеведущая Татьяна Лазарева: «Тупые, пьяницы, наркоманы. Что им надо? Развлекуху по телеку и жрачку!». Досталось и другим «поехавшим», люди говорят: для всех таких назад дороги быть не должно. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения в интернете.

Гюбер Робер. Бегство (фрагмент)

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

«Не плюй в старый колодец, еще придется водицы напиться… А сама не пила?» — спрашивает Лазареву Ольга Семьжонова.

«Пила и чёрной икоркой закусывала», — считает Светлана Иванова.

«Времена настали, когда раскрывается сущность и гнилое нутро подобных», — соглашается А.

«Алкоголики в стадии отказа от спиртного осуждают всех, кто выпивает, пусть даже в ограниченных количествах. Для них это больное место, они не могут молчать», — поделилась наблюдением Елена Александровна.

«Тут по лексикону её понятно, с каких «верхов» она. Развлекуха, жрачка, телек, тупые — интеллигенцией за версту прёт. Сидела бы уж и не вякала», — считает Ольга Лосева.

«Вот всё равно: «собака лает — караван идёт». У нас после побега крыс жизнь остановилась? Пусть бегут, только к правительству большая просьба: не пускайте их больше в Россию, сделайте санкцию: покинувшим Родину в тяжёлые времена въезд запрещен навсегда», — предлагает Ирина Б.

«Лишить их всех российского гражданства и запретить въезд в нашу страну пожизненно. Это должно касаться не только известных и публичных людей, но и обычных гражданских. Не нравится жизнь в России? Не кто не держит: «Вот тебе бог, вот тебе порог», — предлагает Наталья Безменова.

«Сейчас немного — и все «звездульки» приползут в Россию, к кормушке! Где они ещё заработают столько денег!» — поделилась мнением Ольга Павлуткина.

Театральный режиссер Эдуард Бояков в своем телеграм-канале назвал уехавших из России в непростые времена звезд «бегущими с корабля крысами». Особенно он отметил телеведущего Ивана Урганта, с которым он знаком лично.

«Не раз сидели вместе в ресторане «Пушкин», он приходил ко мне в театр. Так что если эта тварь окажется от меня на расстоянии плевка, то она его получит», — пообещал Бояков.

Дарья Драй ИА REGNUM Иван Ургант

Читайте также: Бывший худрук МХАТа пообещал плюнуть Урганту в лицо

«Пусть все эти твари, кто удрал из России в такое сложное время, берут пример с Кадырова», — предлагает Татьяна Самохина.

«Идет полный разврат и деградация молодежи, и всё — благодаря таким вот «патриотам», — соглашается Татьяна Никитина.

Напомним, сбежавшая из России в Испанию телеведущая Татьяна Лазарева оскорбительно высказалась о жителях России, которые многие годы давали ей заработок.

Выйдя в эфир через соцсети, она посетовала, что «в ярости от нищеты», которую она видела во многих российских селах. По мнению звезды, в провинции живут «матерящиеся матери» и «никому не нужные дети».

«Тупые, пьяницы, наркоманы. Что им надо? Развлекуху по телеку и жрачку!» — сказала Лазарева, ранее заявившая, что в Россию уже никогда не вернется.

Читайте также: Сеть: «Они хотят «взорвать» страну изнутри такими решениями! Это предатели»