В Италии прощаются с бессмертными произведениями «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Спящая красавица». Киев приказал выступающим в итальянских театрах артистам с Украины отменить представления, угрожая объявить их предателями, потому что Пётр Чайковский — русский, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Николай Кузнецов. Петр Ильич Чайковский (фрагмент). 1906

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«У российских артистов ситуация хуже: их выступления в благотворительном гала-концерте, организованном итальянскими театрами, заблокированы, потому что их украинским коллегам больше не разрешают делить с ними сцену», — сообщает Corriere della Sera.

В результате запланированные выступления пришлось отменить театрам в Милане, Виченце, Неаполе и Ферраре. Пользователи соцсетей называют это решение безграничной глупостью или помешательством, обвиняя киевские власти в том, что они пытаются диктовать итальянцам свои правила.

«Бывший актер, ставший президентом, считает, что ему принадлежит весь мир! Это пугает меня до чёртиков!» — пишет Маргерита Ф.

«Демократический Киев… Как я понимаю, стирание русской культуры является их следующей целью? Обвиняя Москву во всё новых преступлениях, выдумывая передвижные крематории, нападения на атомные электростанции, театры и больницы, где погибшие женщины потом оживают. Будете теперь сжигать книги?» — возмущается Роберта М.

«Скоро книги русских писателей начнут сжигать», — добавила Стефания Д.

«Теперь они приходят и устанавливают правила в нашем доме! Это Зеленский, которого все слушают», — отметила Ионелла П.

Эдгар Дега. Репетиция балета. 1875

«Никто за пределами Италии не должен решать, что нам можно делать, а что нельзя. Это позор, дискриминация культуры, какой даже во время Второй мировой войны не было», — поддержала Антониетта Т.

«Вы хотели познакомиться с украинцами? Вот и они…» — заметил Уго Франческо К.

«Не они первые показывают такое безумие. Они вместе с нашими «дорогими» политиками продолжают подливать топлива в огонь. Вместо того, чтобы любыми путями искать диалога, а искусство могло бы стать наилучшим способом…» — рассуждает Серенелла Н.

«Вспомните, как весь Запад возмутился, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разрушили памятники… мы переживаем это безумие снова!» — напомнила Анна Кристина Д.

«Неужели украинцы не понимают, что улыбающийся и невежественный клоун ведёт их к гибели?» — задалась вопросом Розанна М.

«Я не понимаю, при чём тут музыка? Италия становится похожей на времена фашистов», — заявила Джузеппина Г.

«Вот пример того, как распространяется ненависть», — указала Франческа Г.

«Мне кажется это пугающим. Зачем пытаться запретить культуру? Тем более, что русскую культуру не отменить», — заключила Мария Г.

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