Виченца, Италия, 9 апреля 2022, 08:24 — REGNUM Муниципальный театр Лониго в итальянской Виченце отменил балет «Лебединое озеро». Как сообщил 8 апреля телеканал TGcom24, выступать в городе должна была танцевальная труппа из Украины.

Балет «Лебединое озеро», именно его показывали по государственным каналам во время ГКЧП
Балет «Лебединое озеро», именно его показывали по государственным каналам во время ГКЧП

Отменить выступление артистам приказали из Национальной оперы и министерства культуры Украины. По данным итальянских журналистов, причиной такого решения стало то, что композитором является русский Пётр Чайковский.

Чуть позже в тот же день стало известно об отмене «Лебединого озера» в театра Беллини в Неаполе, где также должны были выступать украинские артисты. Причина, как выяснили в Corriere della Sera, та же самая.