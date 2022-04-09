Виченца, Италия, , 08:24 — REGNUM Муниципальный театр Лониго в итальянской Виченце отменил балет «Лебединое озеро». Как сообщил 8 апреля телеканал TGcom24, выступать в городе должна была танцевальная труппа из Украины.

Балет «Лебединое озеро», именно его показывали по государственным каналам во время ГКЧП

Отменить выступление артистам приказали из Национальной оперы и министерства культуры Украины. По данным итальянских журналистов, причиной такого решения стало то, что композитором является русский Пётр Чайковский.

Чуть позже в тот же день стало известно об отмене «Лебединого озера» в театра Беллини в Неаполе, где также должны были выступать украинские артисты. Причина, как выяснили в Corriere della Sera, та же самая.