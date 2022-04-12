Заявление молдавского депутата Лилиана Карпа о том, что парламент Молдавии запретил ношение георгиевской ленточки и символов V и Z на территории страны, охарактеризовав это как распространение или пропаганда элементов, связанных с военной агрессией, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 8 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

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"А мы в России будем с гордостью носить эти символы на груди! Это они ущербные, они такого права не заслужили!» — считает Ольга Г.

Многие пользователи оказались в недоумении, ведь та же георгиевская лента может являться только символом Победы над фашизмом. Получается, Молдавия встала на сторону нацистов, пишут граждане.

«Клоунада! А если на военной технике Российской Федерации нанести весь алфавит? То запретят весь алфавит, получается? А галочку в бюллетенях на выборах тоже ставить теперь запрещено? Похожа ведь на букву V. Видимо, да. Теперь молдаванам придётся рисовать свастику», — считает Константин П.

Некоторые комментаторы отмечают, что между Россией и Молдавией всё ещё очень тесное экономическое взаимодействие, которое российское руководство должно использоваться в качестве рычага давления на Кишинёв.

«А не Молдавия ли согласилась покупать газ за рубль? Что-то тут не сходится. Вы либо крестик снимите, господа молдаване, либо штаны наденьте!» — обращается Дарина К.

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«В договорах на поставки газа теперь пишем: «Природный гаZ для покупателя — МолдаVия». И все документы отныне должны быть перевязаны георгиевской ленточкой», — предлагает Нормунд Д.

Часть людей полагает, что Молдавия перешла все разумные границы и теперь с головой окунулась в пещерную русофобию.

«А давайте введём ввозную пошлину на молдавскую сельхозпродукцию, процентов в 100 от стоимости товара. Давайте ещё налог для работодателей, приглашающих граждан Молдавии, определим в размере 280%. И газ пускай Молдавия будет получать по ценам на споте. И тогда Санду поймёт, почему Буратино шёл в страну дураков пешком!» — Отметил Абрам А.

Ряд пользователей указывает на то, что Молдавия сделала свой выбор — она предала Россию и встала на сторону Украины, на которую, видимо, очень хочет быть похожа.

«Прогибаются под Запад! Хотят такой же участи, какая случилась с Украиной? Сами себе жизнь портят», — отмечает Давид А.

«Повторение украинского сценария. Американцы фантазией не страдают. У них всё по одной методичке. Что там дальше? Майдан? Потом убьют небесную тысячу. И дальше аналогично», — написал Вадим П.

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Нашлись и те, кто призывают российские власти порвать любые отношения со стремительно фашизирующейся Молдавией.

«Да уж, ребята… Молдова — это, как всем известно, великая держава, и её слово имеет значительный вес. Я так думаю после такого серьёзного и мерзкого демарша с Молдавией пора заканчивать отношения», — поделился своим мнением Иван Г.

Напомним, 7 апреля молдавский депутат Лилиан Карп заявил на брифинге о том, что парламент Молдавии запретил ношение георгиевской ленточки и символов V и Z на территории страны, охарактеризовав это как распространение или пропаганда элементов, связанных с военной агрессией.