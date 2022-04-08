В городе Мукачево Закарпатской области Украины демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину, сообщает 7 апреля издание Страна. ua.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Сергеевич Пушкин

Сообщается, что «в Мукачево демонтировали памятник-бюст русскому поэту Александру Пушкину и сняли мемориальную табличку со школы, носившей его имя».

В пресс-службе городского совета Мукачево уточнили, что «это делается с целью проведения мероприятий по дерусификации».

Новость обсудили читатели телеграм-канала «Операция Z». Многих участников обсуждения возмутило то, что на территории, подконтрольной киевскому режиму, до сих пор воюют с памятниками.

«А слабо Мукачево Венгрии вернуть?» — с сарказмом спросил Vladimir.

«У них боевые действия идут, а они памятники сносят…» — недоумевает Алексей М.

«Не от большого ума их поступки», — отреагировала Людмила.

«Показывают в очередной раз мерзкую мелочность и мстительность», — пишет Mila.

«Это демонстрация слабости», — добавила Ekaterina B.

«Скоро обратно все приклеят и флаг России заодно на администрацию», — не без иронии написал Виктор.

«Восстановят, когда наши придут, наперегонки будут возвращать на место и Пушкина, и табличку», — отреагировал один из участников обсуждения.

Mil.ru Солдаты ВС России

«Ну и как? Полегчало?» — спросила Алла.

«Большой подвиг совершили», — иронизирует Галина.

«Даже мёртвого Пушкина боятся…» — отметила Ala.

«На Украину дует ветер из России. Постройте стену, чтобы не дышать нашим воздухом», — с сарказмом комментирует Andrey.

«Только с памятниками и горазды воевать…» — пишет Дмитрий М.

«Даже памятника Пушкину боятся», — смеется Татьяна.

«И то правда! Пушкин — наш поэт! Вы его даже в камне боитесь», — отреагировала Светлана.

«Пусть дома сносят, их вообще коммунисты строили», — написал «Владыка».

"Правильно сделали. Не нужно нашему поэту смотреть на стадо баранов», — пошутил «Сан Саныч».

«Я слышал, что интеллигенция во все времена восхищается культурными талантами людей. Наверное пришло время безграмотности», — отметил Владимир С.

«А Пушкин-то чем помешал? Неучи!» — не понимает Юлия.

«Зачем им культура?» — не без сарказма спросил Дмитрий Ж.

«Как снесли, так и поставят!» — написала Ирина К.

«Скоро запретят пользоваться таблицей Менделеева», — в свою очередь шутит 111.

«Весеннее обострение», — добавила с юмором Елена Д.

«Величие Пушкина от этого не уменьшится, он на века. А в незалежной пусть бьются в истерике…» — комментирует Ирина В.

Николай Ульянов. А.С.Пушкин и Н.Н.Пушкина на придворном балу перед зеркалом (фрагмент). 1937

«И что, лучше жить стало?» — смеется Татьяна.

«Венгры скоро на место поставят», — с сарказмом добавила Елена.

«Историю не снесешь и не вырубишь», — отметила Семисвета Z.

«А книги Пушкина тоже будут сжигать?..» — написал Юрий А.

«Ударим бескультурьем по великому русскому писателю! В Мукачево демонтировали памятник поэту Александру Пушкину и сняли мемориальную доску с его именем с одной из городских школ. Также эта школа отказалась от присвоенного ей имени А. С. Пушкина… Но, как Александр Сергеевич сам выразился, своим творчеством он создал себе нерукотворный памятник. И к нему не зарастёт народная тропа… Память о великом Пушкине будет жить вечно!» — подытожил в своем телеграм-канале бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

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