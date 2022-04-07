Берлин, 7 апреля 2022, 22:26 — REGNUM В берлинском парке Трептов вандалы осквернили мемориал погибшим советским воинам, сообщает 7 апреля t-online. Мемориал покрылся антироссийскими надписями.
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На памятнике Воину-освободителю появилась нацистская символика. Надписи сделаны красной краской.
Кроме того, красной краской облили одну из частей мемориального комплекса, написав латиницей «Путин = Сталин».
Добавим, что в этом же парке 29 марта мемориал осквернили жёлтой и синей краской.
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