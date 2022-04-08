Цены повысились навсегда? Как регионы России борются с ростом цен
Повышение цен на продукты питания и товары первой необходимости становится всё более заметным фактором для российских граждан. На проблему вынуждены были отреагировать и высшие российские чиновники. Так, президент Владимир Путин заявил, что власти должны обеспечить доступность товаров на потребительском рынке, но в то же время не допускать регулирования цен «в ручном режиме». По мнению президента, сделать это можно за счёт увеличения предложения, в том числе путём перенаправления экспортных товаров на внутренний рынок. В то же время эксперты полагают, что дальнейший рост цен неизбежен, но от государства зависит, насколько контролируемым и глубоким будет этот процесс.
Следите за развитием событий в трансляции: «Что почём? Мониторинг цен в регионах России — трансляция»
Вместо магазина — на дачу и в огороды?
Рост цен и дефицит на некоторые товары возник в ряде российских регионов почти сразу после начала специальной военной операции и последовавшей за ней санкционной войной, которую Запад объявил России. Уже в начале марта председатель российского правительства Михаил Мишустин заявил о том, что федеральная власть проводит мониторинг цен на социально значимые продукты питания с целью сохранения баланса на рынке продовольствия. Речь идёт в том числе о хлебе и хлебобулочных изделиях. Согласно данным Росстата, по итогам февраля этого года цены на продукты питания выросли на 12,61% по сравнению с февралём прошлого года. Только согласно официальным данным, сахар подорожал на 20,6%, крупа и бобовые — на 18%, макаронные изделия — на13,3%. Одновременно в некоторых субъектах возник дефицит ряда товаров, прежде всего сахара.
Как отмечает глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов, история с сахаром весьма примечательна.
Эксперт рынка пищевых продуктов, руководитель консалтингового агентства Bright Consulting Мария Яшенкова считает, что именно сейчас продуктовый рынок переживает первую волну повышений цен «навсегда» — тех, что быстро не снизятся.
Регионы адаптируются к меняющимся условиям
Меры, направленные на предотвращение спекулятивного роста цен, а также снижение товарного дефицита, предпринимаются и на региональном уровне. Так, в Самарской области власти решили сделать коллективный заказ на сахар. Спрос на этот товар в регионе в последнее время вырос в пять раз. Но дело в том, что крупные поставщики вне Самарской области не заинтересованы брать заказы от малых предприятий — небольших кафе, кондитерских или ресторанов. Поэтому власти региона планируют собрать заявки от таких предприятий малого и среднего бизнеса и сделать из них общий региональный заказ, а затем уже распределять товар между более мелкими заказчиками.
Власти Башкирии также решили договориться с предпринимателями о недопустимости резкого роста цен. Ряд региональных сетей подписал меморандум об ограничении наценки. В частности, под минимальные наценки попали хлебобулочные изделия, сахар, молочная продукция и отдельные виды овощей. Однако не все компании оказались готовы соблюдать договорённости. В ближайшее время правительством региона планируется ещё одна встреча с участниками товаропроводящей цепочки. Будут приглашены дистрибьюторы, производители, ретейл, логистические компании. Цель встречи — напомнить о недопустимости спекулятивных цен на каждом этапе цепочки.
В Свердловской области за ростом цен на продукты и товары первой необходимости будет следить специальный штаб. Задача штаба — не только мониторинг, но и оперативная оценка ситуации, прогноз её развития, выработка мер по обеспечению ценовой стабильности в регионе. Власти области обещают жёстко бороться с любыми попытками безосновательного повышения цен.
В большинстве регионов власть также активно занимается мониторингом цен на продукты. По мнению Олега Иванова, в ближайшее время должна существенно активизироваться и антимонопольная деятельность государственных органов.
Вместе с тем у экспертов присутствует и скепсис относительно того, что цены удастся удержать на нынешнем уровне.
Очевидно, что рост цен и дефицит товаров затронул уже все российские регионы, и почти все власти субъектов в качестве ответной меры предприняли шаги по мониторингу цен в точках продаж. При этом однозначная позиция федерального центра состоит в том, что возможно использование только рыночных механизмов, а значит, моратория на повышение цен ни в одном из субъектов мы не увидим. В этих условиях ключевым станет умение региональных руководителей находить общий язык с мелкими и крупными производителями, встречаться и договариваться с предпринимателями, занятыми на всех цепочках поставки и продажи товаров.