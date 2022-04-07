Заявление начальника Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковника Михаила Мизинцева о том, что киевский режим 1 апреля уведомил МИД Великобритании о том, что не намерен соблюдать Женевскую конвенцию при обращении с российскими военнопленными, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 7 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Kevin Quinn Оригинал Первой Женевской конвенции, 1864

Следите за развитием событий в трансляции: ««Zа Россию!»: военная спецоперация на Украине – трансляция»

«Конечно, Киев не будет соблюдать права человека, потому что он уже их не соблюдает!» — отмечает Николай В.

Многие пользователи пришли к выводу, что всем уже должно быть очевидно, что бесчинства украинских силовиков — неоспоримый и многократно зафиксированный факт, но почему-то Запад предпочитает обвинять в нарушении прав человека Российскую Федерацию.

«А это разве не признание в совершении военных преступлений? Почему в таком случае военным преступником Байден называет Путина, а не Зеленского? Мне вот интересно, если бы у Байден был выбор: попасть в плен к русским или к украинцам, кого бы он выбрал? Вопрос, мне кажется, риторический», — пишет Тамара К.

Некоторые комментаторы отмечают, что больше российскую армию ничто сдерживать не должно.

«Ну вот! Теперь можно смело утверждать, что эта бандеровская помойка не имеет права на государственность», — считает Павел П.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Орёл

Часть людей полагает, что переговорный процесс с нацистами, которые даже не пытаются скрывать свои садистские наклонности, следует прекратить.

«И вот с этими подонками мы ведем какие-то там «переговоры»? И вот их, значит, Мединский называет «коллегами»? Про них Песков говорит, что «нужно дать возможность работать коллегам в спокойной обстановке»? Мы этим показываем жест доброй воли и отводим войска из Киевской и Черниговской областей? Это им мы газ до сих пор продаем?» — задаётся вопросами Алексей А.

«Ну и на кой чёрт тогда с этими шайтанами переговоры надо вести? Они открыто признаются, что и дальше будут пытать наших военнослужащих, а также будут продолжать использовать мирное население в качестве живого щита. Всё, только уничтожение до последнего нациста!» — призывает Владимир С.

Ряд пользователей указывает на то, что военная спецоперация России на Украине должна быть продолжена и продлиться до успешного завершения, когда будут достигнуты все ранее поставленные задачи.

«Кто дал такое право? Почему Запад этого не видит?! Этим бандюгам никакие законы не писаны! Хватит с ними цацкаться, послушайте, к чему призывает Кадыров. Нам нужно уничтожить этих нацистских выродков!» — поделилась своим мнением Дарья А.

Официальное интернет-представительство Президента Украины Владимир Зеленский

Нашлись и те, кто отмечают, что России пора действовать более решительными методами.

«По-моему, пора уже завязывать сюсюкаться с этой Украиной. Надо дать Зеленскому двое суток на вывод всех мирных жителей с Украины. Кто не вышел — тот не вышел, мы предупреждали. Через двое суток сровнять все военные объекты, включая те, что размещены в городах, с землёй. Вся вина будет лежать на Зеленском», — указывает Роман М.

Напомним, 6 апреля начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил о том, что киевский режим 1 апреля уведомил МИД Великобритании о том, что не намерен соблюдать Женевскую конвенцию при обращении с российскими военнопленными.