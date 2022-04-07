Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что высылка российских дипломатов является закрытием окна дипломатических отношений, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 7 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Ганс Гольбейн Младший. Послы. 1533

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"Закрывают железный занавес, вот так и сказал бы», — пишет Сергей М.

Многие пользователи пришли к выводу, что Россия всеми силами пыталась сохранить дипломатические отношения с Западом, но США и их союзники всеми правдами и неправдами пытаются отгородиться от Российской Федерации.

«Кто бы ещё объяснил: а нафига с Западом нужны хоть какие-то отношения, если они не признают ничьё мнение, кроме собственного? Проще заколотить окошко, чтобы не сквозило оттуда», — поделился своим мнением Артём Л.

Некоторые комментаторы отмечают, что России не с руки иметь взаимоотношения с агрессивными странами Запада.

«Россия обойдётся и без этих сомнительных отношений. А с теми, кто нас поддерживает, всё и так хорошо. Их надо держаться, а не тех, кто тебе нож воткнёт в спину при первой же возможности. Нам нужны друзья, а не враги», — считает Анатолий С.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нож

Часть людей полагает, что, в отличие от стран Европы, Россия способна жить даже в полной изоляции, но даже эта самая изоляция нам не грозит.

«Да не нужны нам никакие отношения ни с Америкой, ни со странами НАТО. Россия никогда не прогнётся под США и не станет их марионеткой, как мелкие западные страны. Мы великая и независимая страна. У нас есть всё, что необходимо нам для жизни, в первую очередь полезные ископаемые. Одна треть от всех ископаемых всего земного шара. У нас есть огромные площади, где мы можем сами выращивать и производить все продукты. Ну, если и не все, то Китай нам поможет. Пусть свои санкции запихнут себе в одно место», — написала Эва К.

Ряд пользователей указывает на то, что окно дипломатических отношений с недружественными странами пора закрывать самой России.

«Пора уже с этими странами порвать все отношения. Они предатели. Сколько раз им Россия помогала? Хоть раз они ответили нам взаимностью? Нужно рвать с ними все отношения и перекрыть кислород. Перекрыть всё то, в чём они нуждаются. Есть другие страны, которые готовы дружить с Россией. И этим странам поставлять будем, что надо. Пускай живут как хотят. Унижаться перед этими тварями России нет никого желания», — отмечает Вячеслав К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вентиль

Нашлись и те, кто отмечают, что пример СССР наглядно доказал, что под санкциями Запада жить можно, причём очень даже хорошо.

«Пора от этой Европы опять закрыться железным занавесом, пока не поздно. Советский Союз жил, отгородившись от стран НАТО, и всё у него было отлично. Полмира было за нас!» — напоминает Фанис З.

Напомним, 6 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в интервью французскому телеканалу LCI о том, что высылка российских дипломатов является закрытием окна дипломатических отношений.