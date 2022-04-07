К чему приведут Евросоюз беспрецедентные санкции против России? Эти вопросы всё чаще задают европейские политики, не поддавшиеся эмоциональному соблазну истерии и пытающиеся сохранить холодный рассудок. Они считают, что ЕС в этом противостоянии не только не станет победителем, но и создаст себе проблемы, решить которые будет уже нельзя.

Пьер Эдуар Фрер. Холодный день (фрагмент). 1858

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Депутат Европарламента от Франции Джордан Барделла предложил вводить санкции за специальную военную операцию России на Украине только против российских лидеров.

«Но остерегайтесь непродуманных санкций, которые нанесут ущерб нашей экономике и рискуют бросить Россию в объятия Китая», — заявил он.

Его коллега, европейский депутат от Франции Доминик Бильд, не скрывает сарказма.

«Турция, Израиль и арабские страны играют роль посредников между Украиной и Россией… Тем временем ЕС высылает дипломатов и вводит санкции, которые затрагивают европейцев. Еще один большой успех ЕС, о котором все молчат!» — написала Бильд.

Французский писатель и депутат Европарламента Эрве Жювен считает Европу недостаточно крепкой для участия в глобальных противостояниях.

«Китайские стратеги говорят так: «Страна, у которой нет промышленности, не выигрывает войн». Я бы добавил: страна, которая не обеспечивает изобилие, постоянную и дешевую энергию, не имеет промышленности», — заявил Жювен.

(сс) Kaethe17 ТЭС в Мюнхене. Германия

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии», депутат бундестага Тино Хрупалла считает, что планы запрета на импорт угля из России наносят прямой ущерб гражданам Европы. А намерения председателя Комиссии ЕС Урсулы фон дер Ляйен сократить финансирование Венгрии за предполагаемые нарушения являются неприемлемыми, поскольку эта страна отстаивает свой суверенитет и защищает консервативные ценности.

«Только в воскресенье Виктор Орбан победил на парламентских выборах в Венгрии с подавляющим перевесом в 53 процента. Часть прессы по всему миру предсказывала его поражение. Тем не менее, он смог отстоять свое большинство в две трети голосов в парламенте в третий раз подряд. Это означает, что он может вносить изменения в конституцию, если это необходимо. Премьер-министр Орбан выступает за семью, патриотизм и суверенитет. Свою политику он строит на интересах Венгрии и поэтому ненавидим брюссельскими бюрократами. Что касается внешней политики, Венгрия при Орбане поддерживает хорошие контакты по всему миру, и поэтому может рассчитывать на множество политических вариантов. Вот как политика работает на благо своих граждан!» — привёл пример Хрупалла.

Он считает, что своей огромной поддержкой среди венгров Орбан обязан в том числе своему патриотическому мирному курсу по вопросу конфликта на Украине.

Депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек прокомментировал заявление президента Еврогруппы Пашаля Донохо, в котором тот утверждал, что Еврозона достаточно сильна, чтобы нести расходы, связанные с энергетическим кризисом.

«Заявления Донахо поражают воображение. Когда он говорит, что у еврозоны хватит сил, чтобы выдержать расходы, он имеет в виду наших граждан и наши предприятия. Признавая, что война и санкции оказывают разрушительное воздействие на стоимость и уровень жизни, он заявляет, что у нас есть возможность сделать это. Вместо того чтобы спрашивать, хватит ли у нас сил противостоять этой беспрецедентной атаке на наше процветание и уровень жизни, ЕС должен спросить, готовы ли граждане нести расходы. Заявление президента Еврогруппы доказывает, что массовое обнищание европейских граждан является не следствием европейской политики, а самоцелью», — сказал Бек.

Он отметил, что министр финансов Германии Кристиан Линднер, который является членом Еврогруппы, привержен этой политике самоуничтожения.

Heinrich-Böll-Stiftung Кристиан Линднер

Кристина Андерсон, другой депутат Европарламента от ФРГ, также отмечает призывы против Орбана, занявшего нейтральную позицию по событиям на Украине.

«Европейская Комиссия ни слова не говорит о переизбрании Орбана, но многие парламентарии ЕС призывают к «более решительным действиям против авторитаризма в Венгрии». Возможно, Орбан победил также потому, что он занимает нейтральную позицию в войне в Украине», — полагает Андерсон.

Депутат бундестага от «Левой партии» Сара Вагенкнехт на личной странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) рассказала об экономических изменениях, которые в последние месяцы происходят в Германии. Так, ещё до начала спецоперации России на Украине цены на продукты питания выросли на 5%. В феврале годовой рост стоимости масла, помидоров и огурцов составлял 20−30%.

«И цены продолжают расти. Каждый, кто делает покупки, с горечью ощущает это на кассе супермаркета. Особенно сильно страдают домохозяйства с низким и средним уровнем дохода, которые вынуждены тратить большую часть своего дохода на основные продукты питания. Они больше всего страдают от последствий войны, санкций, контрсанкций и спекуляций, а также от роста цен на энергоносители. Сети супермаркетов объявили о дальнейшем повышении цен, указывая на увеличение закупочных цен от 20 до 50 процентов только на этой неделе», — заявила Вагенкнехт.

Германское правительство, считает депутат, не должно допустить, чтобы всё больше немецких граждан оказывались без средств к существованию. Она предложила ввести ограничения на стоимость энергоносителей для населения, положить конец со спекуляциями на рынке продовольствия.

«Экономическая война против России с помощью санкций и контрсанкций сильно бьет по нашей экономике. Это еще одна причина, по которой правительство Германии должно, наконец, приложить усилия для достижения решения путем переговоров вместо того, чтобы поставлять Украине все больше и больше оружия, что всегда несет в себе риск дальнейшей эскалации. Не должно быть так, что федеральное правительство вместе с США делает ставку на длительную войну. Ужасная война должна закончиться!» — считает Вагенкнехт.