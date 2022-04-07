Пока в медиповестке фигурирует национализация акций «Башсоды», алтайского «Кучуксульфата» и планируемое изъятие акций Соликамского магниевого завода из Пермского края, в арбитраже Красноярского края удовлетворен уже второй иск «об истребовании из чужого незаконного владения» в пользу Российской Федерации многочисленных активов. Причалы, железнодорожный вокзал, железнодорожные пути, а также мост через реку изъяты у «Норникеля» (крупный акционер — миллиардер Владимир Потанин). Ответчик признал как минимум один из исков в полном объёме. О том, как госимущество попало в частные руки, — в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Потанин

Напомним, Генпрокуратура России на сегодня подала уже три иска, которые можно назвать деприватизацией. Два из них — по акциям «Башсоды» и «Кучуксульфата» — уже удовлетворены, а по Соликамскому магниевому заводу заседание назначено на 8 апреля 2022 года. По «Кучуксульфату» также идёт стадия обжалования вердикта.

(сс) Ричард Шелтон Офис «Норильского никеля» в центре города Норильск

(сс) Ninara Надеждинский металлургический завод (Заполярный филиал компании «Норникель»)

Судебные разбирательства в Сибири

В арбитраже Красноярского края на сегодня рассмотрены как минимум два иска, связанных с истребованием из чужого незаконного владения в пользу государства. В обоих ответчик — «Норникель». Один из исков Западно-Сибирской транспортной прокуратуры суд удовлетворил в апреле 2022 года. Решение ещё может быть обжаловано.

Дело слушалось с июля 2021 года. Заседания неоднократно откладывались, в том числе и для сбора доказательной базы. Так, например, в феврале 2022 года истцу предложили представить обоснование виндикации объектов, историческую справку или иной документ относительно фактической судьбы объекта — железнодорожного вокзала (в том числе доказательства довода о том, что вокзал был задействован в перевозке пассажиров до 1999 года).

В конечном итоге решением суда в пользу государства в лице Росимущества были изъяты как из чужого незаконного владения 11 единиц имущества, в числе которых — железнодорожный вокзал общей площадью 2 768,8 кв. м в Норильске, участки Норильской железной дороги разной протяженности, железнодорожный угольный путь, мост через реку Норильская протяженностью 412 метров (расположен в районе автодороги Норильск — Талнах), железнодорожный переезд.

(сс) BLOG. wikipedia.org Норильская железная дорога. Перегон Валёк — Талнах

(сс) LenaPear Мост через реку Норильская

До этого, в ноябре 2021 года, Западно-Сибирская транспортная прокуратура выиграла схожий спор, в котором фигурировали 30 речных, морских причалов и причал спецгрузов, расположенные на территории Дудинского морского порта. В декабре по этому делу был выдан исполнительный лист.

Примечательно: в судебном заседании в сентябре 2021 года «представитель ответчика представил суду ходатайство о признании иска в полном объёме».

О том, как важные объекты инфраструктуры оказались в частных руках, раскрывается в решении суда.

В декабре 1941 года приказом по Норильскому комбинату НКВД СССР Дудинское отделение было реорганизовано в Дудинский порт Норильского комбината НКВД СССР. В декабре 1944 года приказом Народного комиссара внутренних дел СССР установлена необходимость организовать «в составе Норильского комбината НКВД хозрасчетное управление по снабжению комбината с самостоятельным балансом «Норильскснаб НКВД СССР» с местонахождением в Норильске, с конторами в г. Красноярске, Игарке, Архангельске и Москве, базами и портами в Дудинке и Норильске».

Дудинский порт. 1943-1949

Как следует из материалов суда, приватизация Российского государственного концерна по производству цветных и драгоценных металлов «Норильский никель» осуществлялась в соответствии с особыми условиями, оформленными указом президента РФ от июня 1993 года.

«Распоряжением Государственного комитета РФ по управлению государственным имуществом от 18.11.1993 года № 1974-р во исполнение указа президента РФ от 30.06.1993 года №1017 был утвержден состав комиссии по приватизации концерна «Норильский никель»: председателем комиссии утвержден председатель Госкомимущества РоссииА. Б. Чубайс», — отмечается в материалах суда.

В апреле 1994 года план приватизации концерна «Норильский никель» был утвержден Чубайсом как главой Государственного комитета РФ по управлению государственным имуществом и главой приватизационной комиссии концерна.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анатолий Чубайс

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В составе приватизированного имущества концерна оказались различные активы, в том числе и те, что фигурируют в исках прокурора. Причалы были зарегистрированы на праве собственности за «Норникелем» «на основании плана приватизации», согласованного решением совета концерна в апреле 1994 года. В ходе трансформации юрлица имущество следовало за ним.

В 2020 году прокуратурой было принято решение провести проверку для «укрепления законности в сфере правоотношений, связанных с приватизацией и обеспечением сохранности государственной собственности». Результаты проверки и легли в основу иска, в котором прокурор в том числе отмечал, что «запрещено приватизировать портовые гидротехнические сооружения и объекты, в том числе обслуживающие Северный морской путь». Спорить с позицией истца ответчик не стал и признал иск в полном объёме.

(сс) Hans Olav Lien Завод «Норильского никеля» в г. Никель, Мурманская область

На сегодня, 7 апреля, также назначено заседание по иску мэрии Норильска к ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель». Истец требует признать самовольными постройками девять нежилых строений площадью от 29,9 до 133,6 кв. м по адресу: район города Норильска, 22 км. Вальковское шоссе, 79. Истец требует обязать ПАО снести объекты в течение трёх месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Напомним, в 2021 году «дочерняя» компания из дивизиона «Норникеля» — АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» также проиграла Росприроднадзору иск по взысканию ущерба от масштабной аварии в Норильске на 146,2 млрд рублей.

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