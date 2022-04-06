Информация, согласно которой российская компания «Газпром» остановила отбор и закачку газа на крупнейшем газовом хранилище Германии «Реден», стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 6 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Яков Калиниченко. Думы у печки. 1897

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"Ай, красавцы! А можно ещё на бис нефть, пшеницу и удобрения за рубли? Продажу урана вообще в Штаты прекратить! Пусть старое тело в Вашингтоне при свечах санкциями бредит», — пишет Марина Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что этого стоило ожидать, ведь Германия не только проводит агрессивную политику в отношении России, но и отказывает оплачивать поставки российского голубого топлива в рублях.

«Они, ублюдки, хотели дочку «Газпрома» национализировать и газ на халяву наш потреблять! А может продавать его хотели своим соседям. Но не тут-то было», — указывает Борис Я.

Gazprom.ru Газопровод

Некоторые комментаторы отмечают, что стоит подождать, ведь Германия вскоре может пересмотреть своё поведение.

«Хорошая новость! Осталось подождать месяц-два максимум и пойдёт мольба! Главное цены поменять на биржевые! И не нужны долгосрочные контракты, на год. После — пересмотреть условия!» — ждёт Александр К.

Часть людей полагает, что без российского газа высокий уровень жизни немецких граждан останется в истории.

«Немецкий народ может выразить своему руководству огромный «респект» за такую политику, в результате которой они стали жить хуже», — отмечает Святослав С.

«Наступают трудные времена. Пора немецким компаниям вывешивать траурные флаги, а народу Германии следует готовить траурные ленты и вешать их своему правительству на шею. Пусть наслаждаются, наблюдая за тем, как в судорогах умирает когда-то благополучная их экономика. Это не выстрел в ногу, это прыжок из окна многоэтажки», — поделилась своим мнением Ирина Л.

Ряд пользователей указывает на то, что Германия могла бы процветать, сотрудничая с Россией, но она предпочла похоронить своё будущее ради интересов Соединённых Штатов Америки.

«Ну что, фриц, холодно? И заводы стоят? За что боролись, на то напоролись. Скачите, грейтесь», — написал Батыр Ш.

«Так держать! Петля на шее у Шольца затягивается! Идём правильным путём, товарищи! За всё пусть платит каждый немец. За русофобию. За оружие, которое они поставляли Зеленскому. За каждого нашего погибшего героя, который освобождал Украину от фашистов! За каждого нашего русского человека, пострадавшего от рук нацистских бесов и их хозяев!» — пишет Elena T.

Heinrich-Böll-Stiftung Олаф Шольц

Нашлись и те, кто отмечают, что перекрывать Германии газ следовало уже давно.

«Это надо было сделать ещё месяц назад. Турки, венгры и сербы ржут, смотря на придурковатое руководство Германии, продолжающее с усердием лизать зад американцам», — считает Андрей П.

«Да сразу нужно было их первыми нагибать, а не после того, как все разом на Россию напрыгнули. Грубое слово в сторону нашей страны — трубу перекрыть и пускай замерзают», — предлагает Анна Б.

Напомним, 5 апреля издание EurAsiaDaily опубликовало материал со ссылкой на оператора подземного хранилища Astora компании Gazprom Germania, согласно которому российская компания «Газпром» остановила отбор и закачку газа на крупнейшем газовом хранилище Германии «Реден».