15 марта 2022 | Время чтения 5 мин

Владимир Колотов, Александр Савельев, , 17:27 — REGNUM Колониальный, ограничительный характер наукометрии в России очевиден при анализе положения, в котором оказалось российское востоковедение. Востоковеды — китаисты, индологи, вьетнамисты, арабисты и многие другие специалисты — «штучный товар». Выдержать многолетнюю муштру, научиться писать справа налево или иероглифами, свободно говорить на многотональных языках, знать и понимать национальный характер страны — непросто. Востоковедение в России находится в очевидном упадке, его возрождение является одним из приоритетов государственной политики, если это национально ориентированная государственная политика. Дальнейшее подчинение российского образования и российской науки западным нормативам угрожает национальной безопасности России.

Джозеф Райт. Философ, объясняющий модель Солнечной системы. 1766

В. Н. Колотов, профессор СПбГУ:

Сейчас, в период обострения геополитических противоречий, ставшая в свое время крылатой фраза Дж. Сороса «музыка уже кончилась, а они все еще пляшут» как нельзя лучше подходит к характеристике сложившейся ситуации в области российской политики в области науки и образования, где, несмотря на уже открыто ведущиеся политические, экономические, дипломатические и военные действия против нашей страны, от российских ученых и преподавателей высшей школы по-прежнему требуется наличие публикаций в журналах из наукометрических баз данных Scopus и Web of science. Ни для кого не секрет, что в сфере общественных и политических наук исследования российских ученых, осмелившихся высказать отличную от принятой на Западе точку зрения, подвергаются жесткой цензуре и, очевидно, не могут быть опубликованы в подконтрольных изданиях. Наивные заклинания о наличии на Западе объективного подхода к оценке научных достижений в области общественных и гуманитарных наук вдребезги разбиты о реалии уже открыто ведущейся против нашей страны тотальной войны.

Политика выделения российского финансирования только тем, кто сумел встроиться в западную систему в период санкций и войны против РФ, полностью соответствует сформулированному в свое время Зб. Бжезинским принципу «за счет России и против России».

Декан Факультета управления и политики МГИМО (У) МИД РФ Генри Сардарян обратил внимание на следующую особенность западных публикационных требований:

«Среди приоритетных для британцев тем в гуманитарных науках одни из первых строчек занимают вопросы, которые идут вразрез даже с Конституцией Российской Федерации в ее последней редакции».

В данном контексте представляется важным обратить внимание на то, что в условиях жесткого противостояния с Западом нам нужно делать реальный поворот на Восток, тогда как бюрократия в течение последних лет фактически его блокировала, проводя политику «поворота на Восток без востоковедов». В нынешних условиях поворот на Восток является стратегическим курсом, от которого критически будет зависеть будущее нашей страны, и в этих условиях вместо поддержки востоковедческих исследований бюрократия уже дважды пыталась уничтожить востоковедение и африканистику как группу специальностей. Одновременно ВУЗы вынуждают сокращать преподавателей и обучающихся по данному направлению. Такая линия на десятилетия лишает нас квалифицированных специалистов и оставляет нашу страну на восточном направлении без глаз, ушей, языка и мозгов как в прямом, так и в переносном смысле! Восточный факультет СПбГУ не случайно был создан в 1854 году, в период Крымской войны, когда вдруг выяснилось, что прогнозы ангажированных и принятых на Западе экспертов об отсутствии западной антироссийской коалиции не подтвердились. Именно тогда было приято решение о создании своего востоковедения. А кого сейчас не устраивает укрепление позиций РФ на Востоке?

Жан-Батист Симеон Шарден. Натюрморт с атрибутами науки

Стремление поставить оценку качества и судьбы национальных научных и преподавательских кадров в зависимость от интересов геополитических партнеров, у которых РФ прописана в качестве противника в нормативных документах по национальной безопасности, ведет к хорошо прогнозируемым и неблагоприятным последствиям для российской науки, образования и общества в целом, поскольку будет способствовать продвижению лишь лояльных Западу представителей экспертного сообщества с соответствующей «экспертизой» с целью укрепления системы внешнего контроля и управления. Анализ состава уже заведенных уголовных дел, а также задержанных на митингах красноречиво характеризует продвинутых за годы проведения такой политики кандидатов. Аналитическая деятельность убивается заказом писать не о том, что происходит на самом деле, а о том, что напечатают в «рейтинговых» изданиях. Это две разных не пересекающихся друг с другом реальности.

Политика создания системы получения «ярлыка» на научную и преподавательскую деятельность у геополитического противника представляется, мягко говоря, деструктивной.

Научное сообщество с самого начала выступало против введенной системы внешнего контроля и предлагало создать национальную систему, которая могла бы взять все лучшее из российского, западного и восточного опыта, но эта инициатива была проигнорирована бюрократией.

Действующие в настоящее время требования оценки научной деятельности, по мнению представителей общественности, имеют признаки причинения умышленного ущерба национальной безопасности РФ, что привело к распространению «Открытого публичного заявления Общественного комитета по правам человека от 01.03.2022 Президенту РФ В. В. Путину и Директору ФСБ России А. В. Бортникову по навязанным англосаксонским коммерческим индексам Web of Science и Scopus».

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко 7 марта сего года поручил Минобрнауки разработать российскую «систему оценки эффективности научных исследований», однако параметры новых требований пока неизвестны.

Дмитрий Чернышенко Government.ru

Профессор В. Н. Колотов, при всем к нему уважении и значении многолетней дружбы, по известной российской привычке ожидает решений «сверху». Между тем он сам и СПбГУ как ведущий наряду с МГУ научно-образовательный центр России могут и должны представить российскому руководству новую и конкретную концепцию организации этой важнейшей для выживания России деятельности. Известная фраза, что войну выиграл школьный учитель, приобретает особую значимость в информационную эпоху.