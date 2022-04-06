Турция ждёт туристов из России. Сети: «За наши деньги построят «Байрактары»
Информацию о том, что полётные программы в Турцию могут восстановиться к майским праздникам, пользователи активно обсуждают в соцсетях.
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Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что обсудила перспективы сотрудничества и восстановление авиасообщения между странами с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем.
Вот что Догузова написала в своём телеграм-канале: «Работаем над тем, чтобы создать условия для проведения предстоящего туристического сезона, и в течение апреля, к майским праздникам, постепенно восстановить полётные программы».
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«За такие деньги? Не ждите», — комментирует подписчик группы в телеграм-канале, посвящённой спецоперации на Украине.
Серёга Ч. считает, что сейчас не время для путешествий за границу: «Деньги только вывозить из страны. Не те времена сейчас, чтобы по Турциям кататься».
»Не хочу в Турцию, хочу на Байкал», — пишет Антон.
«Турция идёт лесом с таким отношением к нам и нашей армии», — подчёркивает Валерий К.
«Люди, не ездите в Турцию. Не помогайте врагам», — эмоционально высказался Тарас Л.
Антон М. также призывает российских туристов не вывозить деньги в Турцию: «За эти деньги будут построены «Байрактары»…»
»По мне, так ехать в Турцию — это быть предателем, Турция сильно помогает Украине», — убеждён Андрей Г.
«Раньше я туда ездил. Но «Байрактаров» врагу я не прощу!» — комментирует Тим.
«Турция сначала пусть за «Байрактары» ответит», — призывает Алексей К.
«За 400 тысяч за двоих пусть сами там отдыхают, обалдеть цены», — возмущён Анатолий Б.
«Ага, в Турцию, они украинцам «Байрактары», а россияне им деньги повезут?» — вопрошает Cat M.
«Никаких Турций, она оружие даёт для убийства наших. Какая к чёрту Турция», — подытожил обсуждение пользователь Imamontl.