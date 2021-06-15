Сводка Представительства ЛНР в СЦКК за истекшие сутки, 1 апреля.
Со стороны вооруженных формирований украины зафиксировано три обстрела по двум населенным пунктам Республики (н.п. Первомайск, н.п. Донецкий).
В результате обстрела н.п. Первомайск повреждено четыре жилых дома и газопровод.
ВСУ за час обстреляли три населенных пункта в ДНР. Об этом 2 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
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Сложившие оружие в ЛНР украинские военные не хотят возвращаться обратно в армию По словам омбудсмена Виктории Сердюковой, речь идет о солдатах регулярных войск. Они сами признают, что стреляли по мирному населению и гражданской инфраструктуре.
— Это тот случай, когда люди своими глазами один раз увидели и поняли, что вся та пропаганда, которая на протяжении восьми лет идет, льется в уши, в том числе и военнослужащим, очень-очень далека от действительности.
Цитата truekpru.
Германия «ни в коем случае» не будет задействовать свои силы на территории Украины — генеральный инспектор вооруженных сил ФРГ Эберхард Цорн.
Британские орудия дальнобойной артиллерии и противокорабельные комплексы станут законными целями ВС России при их передаче Украине. Об этом 2 апреля заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
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Зеленский не стал обсуждать авиаудар ВСУ по нефтебазе в Белгороде
Детали удара двух вертолетов Вооруженных сил Украины по нефтебазе в Белгороде, который произошел накануне, отказался обсуждать Владимир Зеленский 2 апреля в интервью американскому телеканалу Fox News.
ВСУ обстреляли Горловку и Донецк. Об этом 2 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
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