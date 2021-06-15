Несмотря на огромное санкционное давление и русофобскую истерию, военная спецоперация России по денацификации Украины продолжается. Как бы всем не хотелось её скорейшего завершения, нашей армии приходится считаться с циничным поведением нацистов и украинских боевиков, которые остервенело обстреливая территории Донбасса, прикрываются своим же населением — даже детьми убитых ими родителей.

Почти ежедневно вскрываются новые чудовищные факты об издевательствах над пленными, надругательствах над погибшими и другие зверства. ВСУ, отступая, оставляют за собой заминированные земли, здания, транспортные средства, игрушки…

Публичные заявления вояк и политиков всех мастей — свидетельство того, что у России много врагов, что её хотят уничтожить. Но нацисты были разгромлены в Великую Отечественную войну, будут разбиты и сейчас: «Победа будет за нами!».

Подробности о том, как продвигается военная спецоперация России на Украине, читайте в трансляции ИА REGNUM.