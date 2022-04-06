Ещё одна иностранная компания показала своё истинное лицо, фактически сорвав отпуска своих клиентов из России и Белоруссии, а также не вернув уже внесенную предоплату за услуги. Сервис бронирования жилья Airbnb, работающий с клиентами по всему миру, заявил, что прекратил деятельность в России и Белоруссии, а гостям из этих стран не только отказано в услугах в будущем, но и аннулированы уже оплаченные брони, отдых по которым должен был начаться с 4 апреля 2022 года. Многие годы богатевший на гражданах России и Белоруссии сервис также не озаботился выплатой компенсаций гражданам за сорванный отдых. Во всяком случае об этом в официальном объявлении нет ни слова. Подробности скандала — в материале ИА REGNUM.

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Скандал с Airbnb

На сайте компании появилось краткое объявление, что «бронирования в России и Беларуси, начинающиеся 4 апреля 2022 года и позже, отменены», бронирование жилья в двух странах прекращено, и «гости из этих стран больше не смогут оформить бронирование где бы то ни было». Ни слова о компенсациях.

Как можно сделать вывод из отзывов к приложению Airbnb в Google Play, речь не идёт даже о возврате уже уплаченных средств:

«Взяли предоплаты, а бронь отменили и деньги не возвращают!», «Обман клиентов. Возврат денег ваучерами, которыми нельзя воспользоваться».

Бурные обсуждения ситуации происходят и в группах соцсетей:

«Поддержка обещает все вернуть после снятия санкций. Я сомневаюсь, что санкции снимут. А этих прохвостов вообще не нужно впускать в Россию. Я думаю, нужно писать петицию в правительство. Очень много людей пострадало», «После такого шага (присвоения денег, якобы переведя в бонусы, которые не факт, что вообще понадобятся когда-нибудь), даже если они вернутся в Россию, не думаю, что они заслуживают доверия…», «Тоже зависли там деньги. Позор Airbnb, никогда больше в жизни не буду с ними дел иметь. Как отсудить у них теперь деньги, не понятно», «У нашей семьи забронировано жильё в 4 городах России на май. Все через Airbnb. Помогите, пожалуйста, как теперь быть, потому что, кажется, что в отпуске жить негде теперь», «Вы знаете, обидно. Копишь деньги, чтоб свозить семью в отпуск по России. Оплачиваешь 100%. И на тебе… 50к улетели в бонусы. И ничего сделать нельзя!!!», «Теперь ни один русский не сможет забронировать в мире себе жильё. Националисты чертовы», «Вчера Airbnb отменил два майских бронирования в Питере. Деньги упали на какие-то там бонусы», «Мне сегодня airbnb отменила бронь. Деньги полностью легли на бонусный счёт. В службе поддержки сказали, что без вариантов. Если будет возможность возврата денежных средств, сообщат. Просто забрали деньги. Куда мне эти бонусы…»

(сс) Dllu Штаб- квартира AirBnB. Сан-Франциско

Примечание: воспользоваться этими бонусами, в которые превратились заплаченные деньги, россияне в ближайшее время не смогут, так как «гости из этих стран больше не смогут оформить бронирование где бы то ни было». От этой ситуации дурно попахивает.

Что за сервис?

Сам сервис позиционируется как некая некоммерческая организация, предоставляющая временное жильё по всему миру. При этом комиссию сервиса не назвать некоммерческой, она довольно приличная. И при этом гарантировать, что забронированное место размещения будет соответствовать фото или что владелец апартаментов в оговоренное время передаст ключи, сам сервис не может. В 2014 году мне довелось воспользоваться услугами Airbnb во время поездки в Бангкок, потому имеется опыт работы с ним.

Клиент на свой страх и риск осуществляет бронь через сервис, оплачивает, но деньги хозяину жилья поступят только при заселении. Свою комиссию сервис берёт сразу, и, к слову, для подтверждения аккаунта он собирает персональные данные в виде фотокопии документов, удостоверяющих личность. При этом подобная «страховка» не защищает от ситуации, когда вторая сторона просто не явилась с ключами или вместо приличной квартиры по адресу оказался клоповник. Проверкой, что подобное жилье реально существует и в том виде, что на фото, судя по всему, сервис не занимается.

(сс) Airbnb Брайан Чески, один из основателей сервиса

(сс) Miller Mobley Джо Геббиа, один из основателей сервиса

Вот один из отзывов клиента сервиса, размещенный на сайте «Отзовик»: «Им мало того, что для оплаты мне нужно ввести реквизиты карты, вместе с реальными фио и прочими данными. Всем мировым букинговым системам достаточно, а этим МАЛО. Им нужно фото водительского удостоверения или паспорта!»

Таким образом, на сегодня у американского сервиса оказались персональные данные миллионов россиян. Тут на ум почему-то приходит утечка данных из «Яндекс.Еда» и становится неприятно.

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Скриншот сайта airbnb.ru На главной странице airbnb.ru

В соцсетях на сегодня обсуждаются возможность подачи коллективных исков и шансы вернуть свои деньги, фактически превратившиеся с подачи сервиса в фантики.