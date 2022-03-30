Три республиканских штата США — Аризона, Луизиана и Миссури — подали судебный иск против решения Белого дома об отмене коронавирусных ограничений для мигрантов на американо-мексиканской границе. Критики данного решения считают, что из-за отмены ограничений число пробравшихся в страну мигрантов может превысить рекордные показатели 2021 года.

Николай Иванович Фешин. Беженцы. Сер. 1900-х

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Речь идет об отмене закона под названием «Раздел 42», который подразумевал высылку нелегальных мигрантов на фоне пандемии. Представители Демократической партии США и ООН ранее просили Белый дом отказаться от такого подхода.

В свою очередь республиканцы выступают против отмены закона, так как это, по их мнению, может спровоцировать новую волну нелегалов, пытающихся без документов пробраться в США.

Впервые приказ о высылке мигрантов был издан экс-президентом США Дональдом Трампом в марте 2020 года, чтобы избежать вспышки коронавируса в переполненных центрах для мигрантов на американо-мексиканской границе.

The White House Дональд Трамп

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Наша нынешняя администрация проводит безумную пограничную политику. Даже Берни Сандерс сказал это достаточно ясно, чтобы каждый мог это понять: «У нас не может быть открытых границ, мы просто не можем себе этого позволить». И штаты, и местные органы власти несут основную нагрузку, это требует больше полиции, больше двуязычных учителей, здравоохранения, и это только некоторые области», — напоминает conservatl1.

«Хотя я ценю и в основном согласен с этим высказыванием, это НЕ «пограничная политика» является безумием. Очевидно, что именно эта администрация почти на 100% лишена здравого смысла. Нет никакой политики. Ни в отношении границы, ни в отношении иностранных дел, ни в отношении внутренних дел нет никакой политики вообще, если только не считать политикой концепцию «позвольте нам устраивать вечеринки, давать пустые требования, тратить деньги, которых у нас нет, и отказываться признать, что есть проблемы, требующие решения, которые мы будем игнорировать», — отвечает tkpedersen916.

«Судьба исков будет зависеть от судьи, как и во многих других случаях. Проблема в том, что либеральные судьи основывают свои решения на либеральной повестке дня, и нет никаких сомнений в том, какое решение они вынесут. Либеральные активисты в мантиях должны быть заменены настоящими судьями, чтобы вернуть хоть какую-то справедливость в нашу правовую систему», — рассуждает 2nd_amendment_guy.

«Нелегальный въезд в страну сам по себе является преступлением. Демократы не заботятся о законе и не уважают его. Они работают над разрушением системы правосудия на федеральном, государственном и местном уровнях. В конечном счете они хотят отменить Конституцию», — злится Perforated.

«Вы ошибаетесь, если думаете, что кризис на границе связан с повесткой демократов. Это не так. Речь идет о глобализации. Речь идет о ввозе в США миллионов людей, которые привыкли делать то, что им говорят. Речь идет о новой глобальной валюте, о перезагрузке, в которой мир — это один большой рынок, одно большое правительство и один небольшой круг очень, очень богатых людей. Внимательно слушайте подготовленные выступления Байдена… он постоянно ссылается на мировое сообщество, никогда на суверенитет США. Трамп сказал: «Сделаем Америку великой». Байден говорит: «Сделаем Америку частью нового мирового порядка», — комментирует kyyankeefan.

«На протяжении 40 с лишним лет Конгресс не мог обновить и реформировать иммиграционное законодательство и политику. Совсем недавно президент Трамп предложил разумные меры по всеобъемлющей иммиграционной реформе, но демократы отказались сесть за стол переговоров и согласовать закон. Конгрессу необходимо приступить к работе и выполнять то, для чего они были наняты», — заявляет hemingwey.

Как сообщало ИА REGNUM, в случае отмена «Раздела 42» министерство внутренней безопасности США в ближайшие недели может начать принимать до 18 тысяч мигрантов в день. Для сравнения, еще в середине марта средний показатель составлял порядка пяти тысяч мигрантов в сутки.