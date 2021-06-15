В России сложилась вполне благоприятная эпидемиологическая обстановка, глобальное снижение заболеваемости произошло по всем видам ОРВИ. Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский назвал её «очень даже позитивной».

По состоянию на 29 марта 2022 года за сутки в стране в связи с выздоровлением выписаны 47 229 человек, что на 32,1% больше по сравнению с 28 марта.

По-прежнему вызывает беспокойство ситуация с распространением коронавируса в Китае. Новую волну пандемии связывают с проникновением в страну «Омикрона» во время проведения Олимпиады. Впервые за два года там начался самый масштабный локдаун.

Версия «Омикрон» BA.2, или «Стелс-Омикрон», стала преобладающей в Соединенных Штатах. Отличительной особенностью вируса стало более тяжелое течение болезни по сравнению «Омикроном». Число тяжелобольных с COVID-19 растёт в Южной Корее.

Учитывая обстановку за рубежом, медики настаивают на ревакцинации. Новые ограничительные мероприятия возможны с наступлением нового сезона ОРВИ.

Подробности о том, как в России и мире противостоят коронавирусу, читайте в трансляции ИА REGNUM.

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