30 Марта
7:59
Глава Роспотребнадзора заявила об отсутствии новых опасных штаммов коронавируса. В России постоянно наблюдают за изменчивостью SARS-CoV-2. Ученые следят и за информацией, которая поступает из-за границы.
«На сегодняшний день в мире нет новых вариантов коронавирусной инфекции, которые могли бы вызывать тревогу», — сказала Анна Попова.
7:51
В Новой Зеландии за сутки выявили почти 16 тыс. носителей SARS-CoV-2
В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 15 918 зараженных коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.
7:36
В Якутии увеличили в два раза производство природного лекарства от COVID-19
Модернизирована линия по производству якутского природного противокоронавирусного препарата «Бетукладин» из ягеля и берёзовой коры. Это позволило в два раза увеличить объёмы его выпуска в марте 2022 года.