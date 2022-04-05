Материал агентства Bloomberg о том, что Россия может заработать почти $321 млрд в случае, если основные покупатели российских энергоресурсов не введут эмбарго на их импорт, вызвал бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 5 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика

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"До Запада что-то стало доходить, когда они включили голову и калькулятор?» — издевается Сергей Ш.

Многие пользователи пришли к выводу, что все заявления западных политиков о том, что российская экономика якобы была уничтожена, оказались полной брехнёй.

«Во дают, черти. Мы ж загниваем уже несколько десятилетий! Нас же уже раз десять «разорвали в клочья»! Мы же побираемся и ежей жарим с голоду, да сахаром приправляем. Нас же руководство завело в тупик и подвело к краю пропасти над пучиной отчаяния, где умирает всякая надежда! Мы же сошли с ума и проиграли много-много раз. Как так-то?» — удивляется Марина Ш.

Некоторые комментаторы отмечают, что санкционная политика Запада против России сыграла с этим самым Западом злую шутку.

«Да ладно! Не может такого быть! Как так-то? Санкции же работают, Байден об этом говорил. Неужели получается, что коллективный Запад ошибся и выстрелил себе в ногу, а не в российскую экономику?» — задаётся вопросом Марина М.

Часть людей полагает, что Западу надо помочь поскорее расстаться с российскими энергоресурсами.

«Дураку понятно, что начинать торговать в рублях быстрее надо во всех сферах. Это разорит Европу и поставит Запад на колени полностью!» — считает Андрей К.

«Нужно отменять торговлю с Западом, а также перестать выкачивать деньги с населения, а начинать следует развивать своё собственное производство. От «партнёров» надо закрыться железным занавесом, а то они там уже третий пол ввели официально в паспортах», — отмечает Анастасия Б.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Условия

Ряд пользователей указывает на то, что Запад не способен оказать существенное воздействие на Россию.

«Как говорится: «Цыплят по осени считают». Санкции начнут работать чуть позже, но это некритично для России, она выдержит любые санкции. Даже если ввести абсолютно полное эмбарго на любой вид товара. Российская Федерация — крайне самодостаточная держава. Ну, может быть, айфонов у нас не будет и американских автомобилей, но это мелочи», — написал Саша Т.

Нашлись и те, кто отмечает, что если направить все вырученные средства от продажи полезных ископаемых России на повышение благосостояния российских граждан, то наш народ был бы самым богатым на планете.

«Россия — это действительно самая богатая страна в мире. У нас только запасов газа по расчету на 300 лет. В Арктике до сих пор даже подсчитать не могут, не поддается расчёту. России принадлежит почти 40% природных ресурсов планеты, а население всего 4% от общего числа на планете. Мы давно могли бы жить, как в ОАЭ. Причём ничего вообще не производя. Все доходы оседали на офшорах. Надеюсь, что теперь-то хоть что-то поменяется», — пишет Гульнур Г.

Напомним, 4 апреля агентство Bloomberg опубликовало материал, согласно которому Москва может заработать почти $321 млрд в случае, если основные покупатели российских энергоресурсов не введут эмбарго на их импорт.