Власти Австралии запретили экспорт в Россию ряда предметов роскоши, включая ювелирные изделия, золото, вина, транспортные средства и другое, сообщает 5 апреля пресс-служба австралийского министерства иностранных дел. Данное решение было принято в связи со спецоперацией Вооруженных сил России по денацификации Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

В список указанных товаров также вошли: чистокровные лошади, вина, жемчуг и ювелирные изделия, некоторая электроника, музыкальные инструменты, предметы искусства, икра, а также ряд других предметов.

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Новость обсудили читатели телеграм-канала «Радио Стыдоба». Многие усмотрели в данной новости повод для иронии и сарказма, указав на то, что без предметов роскоши жители России спокойно обойдутся.

«Австралия запретила поставки предметов роскоши в Россию из-за ситуации на Украине. Как теперь жить без предметов роскоши из Австралии — непонятно», — не без сарказма пишет автор телеграм-канала «Радио Стыдоба».

JJ Harrison Парламент Австралии. Канберра

«Наказали так наказали», — смеется Катя Г.

«А что они, кроме кенгуру, нам могут поставить?» — иронизирует Артур Б.

«Все бусы яркие отправили… [украинцам]?» — пошутил Dmitriy T.

«Их ценности», — смеется Владимир Б.

«Это просто жутчайшее наказание. Так и хочется сказать, ну накажите нас ещё чем-нибудь», — с сарказмом добавила Светлана.

«Роскошь — это путешествие в Австралию. Особенно цена билета на самолёт», — отреагировал Михаил.

«Как это должно что-то остановить, кроме экспорта из Австралии?» — недоумевает Mountain View.

«А мне из Австралии ещё ничего не попадалось. Всё китайское. Я думаю, китайцы сумками обеспечат», — отметил Nic56.

«Рыдаем!» — пошутила Натали.

«По живому, можно сказать… умеют же», — с сарказмом пишет Katerina E.

«Они что нас, за индейцев держат? Думают, мы за «бусы» продадимся? Ха, лопухи. Это они типа запретили? А на самом деле они нам просто доставлять ничего не могут, небо-то закрыто. Запрещальщики», — прокомментировала Alena.

fir0002 Образцы рукоделия аборигенов Австралии

«Действительно, прям беда-беда, огорчение. Что же теперь делать и как жить без роскоши простому россиянину, который той роскоши и знать не знал. А что, она где-то существует? Больные. Ещё санкции на золотые унитазы бы ввели… У меня есть куча контактов наших отечественных мастериц и мастеров, которые своими золотыми ручками такую красоту творят, что любая роскошь заморская обзавидуется. Пошли они лесом, и без них норм», — смеется Aleksandra.

«Ну и хорошо, так ведь и наши ценности останутся на месте! Нет худа без добра!!!» — написал &.

«Я мечтала о концертном рояле, чтобы вечерами пить бурбон и дубасить по клавишам. США меня лишили мечты. Теперь австралийцы меня лишают чего-то, ещё не решила, чего», — иронизирует Вера.

«Значит, аборигеновских бус больше не будет…» — шутит Сава.

«Так они ж по себе судят! Им без роскоши никак! А мы и в роскоши, и без хорошо себя чувствуем!» — подытожила Марина.

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