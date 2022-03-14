14 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что бюро промышленности и безопасности Соединенных Штатов Америки опубликовало список товаров, которые будет запрещено экспортировать в Россию.

Оксана Переможенко, , 12:25 — REGNUM Бюро промышленности и безопасности Соединенных Штатов опубликовало список товаров, которые будет запрещено продавать на экспорт в Россию. Соответствующий документ должен вступить в силу 16 марта. В перечень товаров вошло порядка 570 товарных позиций.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили в телеграм-канале украинского блогера Михаила Онуфриенко («Мир Михаила Онуфриенко»).

«И как жить-то теперь будем?» — смеется «Отец Чемпионов».

«Пытаются давить на состоятельных людей», — пишет A Mika.

«А как же жить-то без рояля?» — шутит Aleksandr Z.

«Хохма, большинству наших людей это и не по карману, и совершенно не нужно!» — отметила Victoria.

Максимов Василий Максимович. Семейный раздел. 1876

«Особенно обидно, что у людей забрали сигареты и алкоголь, который нас так усиливал и умственно, и физически. Пошли они…» — с сарказмом добавил Андрей.

«Скажите, когда переживать», — смеется Анастасия.

«Простой народ хлопает стоя», — отреагировал Danil I.

«Хотел рояль девушке, а теперь балалайка», — пошутил «Держи».

«Обалдеть, таких товаров у нас и у самих полно», — добавила Нина К.

«Ужас! И как бедные россияне выдержат такие санкции?!» — с сарказмом поинтересовался Alex M.

«Наконец-то минторг США помогает отечественному в импортозамещении», — пишет Vladimir R.

«Есть повод всё это начать производить у нас… А то действительно… Даже рояль из-за границы тащить приходилось», — написала Елена П.

«Все это фиаско, но не для нас, а для… [Америки]», — отреагировал Popravupress.

«Как же так? Вроде рынок решает, где и чего должно продаваться? Ан нет, оказывается не так», — отметил Деня.

«Все рояли отправить Зеленскому. Он знает, что с ними делать», — пошутила Людмила А.

«Театр абсурда. Они думают, что это действительно кому-то важно?!» — недоумевает Gosha.

«Спросил родственников в США, не нужно ли им гуманитарную помощь в виде бензина выслать», — иронизирует «Коппи центр».

«Ну рояли они будут на Украину поставлять, тут их президент оптом скупит. А с остальным чего делать будут?» — не понимает Igor C.

«Следующий пакет санкций: Америка объявить воздух на планете своей собственностью…» — добавил Илья К., указывая на абсурдность антироссийских санкций, введенных США.

«Они за вещи, за потребление и за комфорт. А русский человек — идейный! Он за страну, за народ, за своих родных, за свою историю и свою культуру. Нам эта шелуха даром не нужна. Они нас никогда не поймут и не победят», — подчеркнул Антон.

Джо Байден Gage Skidmore

«Оторванные от реальности люди. Они считают, что вся Россия будет страдать без этого?! Четверть населения, от мала до велика сами рукодельничают — шьют сумки, одежду, вяжут, делают бижутерию, мебель и т. д. Кто покупал себе брюлики, так и будет их покупать. Всё остальное научатся делать в стране, приобретут в дружественных странах», — пишет Алена Ш.

«[Американцы], оставьте это барахло себе», — с сарказмом призвал Вячеслав.

«Надеюсь, рояли все закупили? И купальники по 1000 долларов?» — смеется одна из участниц обсуждения.

«А когда Россия санкции вводить будет?» — подытожил Дэнчик.

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